OCS предложит партнерам облачные сервисы Acronis

OCS и Acronis объявили о начале сотрудничества, которое позволит OCS расширить портфель облачных решений и предложить сервис-провайдерам, системным интеграторам, реселлерам и независимым разработчикам доступ к облачной платформе Acronis Data Cloud в части наиболее востребованных решений. К их числу относятся: Acronis Backup Cloud (гибридное резервное копирование систем, серверов, рабочих станций, виртуальных машин, мобильных устройств), Acronis Files Cloud (доступ, синхронизация и совместная работа с файлами), Acronis Storage Cloud (облачное хранилище данных), Acronis Disaster Recovery Cloud (восстановление после катастроф), а также надежное резервное копирование Microsoft Office 365. Завоевавшее популярность во всем мире решение Acronis Backup Cloud позволит партнерам OCS реализовывать различные сценарии резервного копирования устройств, приложений и виртуальных сред как в облако Acronis, так и с применением гибридных моделей в облачные среды Microsoft Azure, Amazon EC2 или частное облако OCS.

В рамках соглашения OCS будет осуществлять подключение своих партнеров к облачной платформе Acronis Data Cloud, оформлять подписку на необходимые им продукты, проводить консультации и оказывать сервисные услуги. Дистрибутор также готов предоставлять партнерам поддержку в процессе реализации их проектов и в части интеграции решений Acronis в программную инфраструктуру клиентов. Весь комплекс мер поддержки со стороны дистрибутора будет осуществляться силами «облачного» департамента OCS, с момента создания выросшего в профессиональную команду коммерческих и технических специалистов.

«На протяжении последних лет компания Acronis активно развивала облачные решения, которые на сегодняшний день доступны как корпоративным заказчикам, так и индивидуальным пользователям. Однако только в сотрудничестве с крупнейшим дистрибьютором и его каналом мы можем предоставить заказчикам необходимый уровень защиты данных для любых инфраструктур в качестве простой и понятной услуги», – сказал Олег Шайхатаров, вице-президент Acronis по разработке.

«Цифровая трансформация – это для нас далеко не маркетинговое понятие. Готовность и способность любого продукта быть предоставленным в виде услуги, в любое время и для любой платформы пользователя – это требование времени, которое опасно игнорировать. Мы уверены, что дистрибутор по-прежнему занимает важное место в этом изменяющемся мире. Поэтому OCS и дальше будет помогать партнерам соответствовать требованиям заказчиков, изменяться вместе с ними. В этом контексте появление продуктов компании Acronis в портфеле "облачных" поставщиков компании OCS – шаг закономерный», – сказал Евгений Салихов, директор департамента облачной дистрибуции компании OCS.