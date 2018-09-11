Сбербанк выдает крупному бизнесу кредиты за семь минут

Сбербанк реализовал проект «Семь минут» – онлайн-кредит для крупного бизнеса. Решение по кредиту принимается за семь минут. Максимальная сумма финансирования – 2 млрд руб. Кредит могут получить как клиенты, уже имеющие действующие либо погашенные кредиты в Сбербанке, так и клиенты, ранее не кредитовавшиеся в банке, но ведущие расчетную деятельность через счета в Сбербанке. Для принятия решения по кредиту не нужно предоставлять никаких дополнительных документов.

Чтобы оформить заявку на кредит, в личном кабинете «Сбербанк бизнес онлайн» клиент заполняет анкету из пяти вопросов, далее выбирает приемлемые для него условия кредитования из предложенных банком, после чего получает автоматически сформированный кредитный договор. Пока его необходимо распечатать и подписать в офисе банка, однако уже в ноябре процесс полностью – от заполнения анкеты до подписания кредитного договора и получения денег на счет – перейдет в онлайн, и посещение банка не потребуется.

Оценка кредитного риска основана на ансамбле моделей, позволяющих использовать большие данные, включая неструктурированные. Отдельные модули отвечают за описание различных сторон экономической и финансовой деятельности компании, ее взаимоотношений с контрагентами, органами власти на основе данных о клиенте из 27 источников – внутренних и внешних. Доступные клиенту продукты и их параметры (сумма, ставка, срок, график погашения) формируются индивидуально для каждой компании на основе статистических моделей.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка сказал: «Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы оформить кредит было максимально легко, даже в случае с крупным бизнесом. Использование алгоритмов машинного обучения позволило нам этого добиться. Подчеркну, что принятое в рекордно короткий срок решение о выдаче кредита – окончательное и не подлежит пересмотру. Мы считаем, что сейчас у этого решения нет аналогов в стране и даже в мире. При этом оно соответствует всем требованиям регулятора».

Сейчас пилотный проект стартовал в Москве, и первые клиенты уже получили кредиты по новой технологии. В декабре кредит «Семь минут» будет доступен в других регионах страны.