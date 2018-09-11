Топ50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России

Аналитический центр TAdviser впервые составил ранкинг офисов иностранных ИТ-компаний в России на основе объема их выручки и пришел к выводу, что бизнес крупных зарубежных вендоров в стране в целом растет.

В список TAdviser вошли 50 поставщиков вычислительного и телекоммуникационного оборудования, цифровой техники, программного обеспечения, а также ИТ-услуг и дата-центров. Их локальные юридические лица ранжировались по объему выручки на основе анализа бухгалтерских отчетностей за 2017 год, содержащихся в базе «Контур.Фокус». Помимо оборота, в списке также отражена динамика оборота по отношению к 2016 году.

У некоторых ИТ-компаний действует более одного юрлица в России, приносящего выручку от ИТ. В этом случае их выручка суммировалась.

В списке присутствуют только те компании, чьи финансовые результаты деятельности за указанный период были опубликованы в открытом доступе. По некоторым компаниям они оказались недоступны. Например, нет данных от HP Enterprise («Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз»), в то время как HP могла бы оказаться в середине списка: в 2015 году выручка этого юрлица составляла 3,6 млрд рублей.

Совокупно через российские офисы иностранных ИТ-компаний в 2017 году прошло около 600 млрд рублей. Их общий оборот вырос на 10,6% по отношению к 2016 году, если считать оборот только тех компаний, по которым есть данные и за 2016, и за 2017 год. В 2016 году совокупная выручка этих юрлиц составляла порядка 483 млрд рублей, в 2017 году - около 535 млрд рублей.

Усугубляющаяся политическая обстановка и неопределенность в 2018 году, с одной стороны, и курс госструктур и госкомпаний на импортозамещение, с другой стороны могут негативно повлиять на динамику роста бизнеса иностранных ИКТ-компаний в России. Негативный вклад может внести и общее удорожание ИТ-продуктов на фоне падения курса рубля. Определенное преимущество на этом фоне будут иметь иностранные компании, имеющие локальное производство и готовые к ценовой гибкости.

Вместе с тем, все большее число предприятий в России, в том числе, не связанных с государством, запускают у себя процессы цифровой трансформации. Это способствует дополнительному росту спроса на ИКТ-продукты в целом и на продукцию иностранных поставщиков в частности. На руку иностранным поставщикам должен сыграть и тот факт, что не во всех сегментах ИКТ пока достаточно конкурентоспособных российских решений.

Все вместе это может несколько нивелировать негативные факторы, оказывающие влияние на ИТ-рынок в России и совокупно принести иностранным компаниям положительную динамику локального бизнеса в 2018 году.

С дополнительной информацией к ранкингу «50 самых доходных представительств иностранных ИТ-компаний в России» можно ознакомиться по ссылке.