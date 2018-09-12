Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta

Группа Starta Ventures объявила старт программы седьмого набора Starta Accelerator на февраль 2019 г., завершающий программу Демо День стартапов состоится в Нью-Йорке в середине мая. Последний день подачи заявки в акселератор для участия в седьмом батче - 15 ноября 2018 г.

В шестой набор было подано более 1000 заявок, отбор прошел 21 стартап. Всего с 2015 г. акселерационную программу группы Starta Ventures прошли 76 стартапов из Эстонии, Беларуси, Украины, Словакии, Грузии, Молдовы, Польши, Молдовы и России.

Starta Accelerator запущен в 2015 г. и нацелен на помощь технологическим компаниям с восточноевропейскими корнями. Команда группы Starta Ventures помогает адаптировать модель ведения бизнеса и продукт к американскому рынку. Основатели стартапов могут получить советы и практические занятия по эффективному нетворкингу и культурной адаптации в США. Акселерационная программа длится 3,5 месяца, включает в себя тренинги, воркшопы и индивидуальные сессии с одними из лучших менторов и бизнес-коучей, партнерские бонусы, бесплатное офисное пространство в Манхеттене и помощь с релокацией.

«В рамках экосистемы Starta стартапы могут получить советы представителей таких компаний как Microsoft, Amazon, Google и других лидеров IT и венчурной индустрии. Мы помогаем основателям в поиске и переговорах с потенциальными инвесторами - международными фондами, бизнес-ангелами, крупными корпорациями. Учим, как выходить на инвесторов и вести с ними системную работу самостоятельно. Наиболее ценная возможность - провалидировать свой продукт на американском рынке, одном из крупнейших в мире», - сказала CEO Starta Accelerator, сооснователь группы Starta Ventures Екатерина Дорожкина.

Команда группы Starta поставила на поток отбор перспективных hi-tech стартапов из России и Европы. Часть из них была проинвестирована фондами Starta и вошла в инвестпортфель группы. Большинство из портфельных стартапов вышли на новые раунды инвестиций. В их числе: E-Contenta, Сindicator, Anryze, Navigine, GeoCV, SendPulse, Agrieye, Snovio, FriedlyData, Cardiomo, HoverSurf и другие. Starta инвестирует $130 тыс. за 7% капитала, из них $20 тыс. компании получают в денежной форме. По итогам прохождения программы и с учетом выполнения стартапами KPI возможны дополнительные вливания в капитал.

Группа Starta Ventures объединяет два фонда, акселератор в Нью-Йорке Starta Accelerator, и коворкинг Sputnik Space. Все подразделения объединены общей целью – реализовать глобальный потенциал стартапов для самих основателей и для инвесторов Starta. Миссия программы Starta Accelerator, запущенной в 2016 г., заключается в культурной и бизнес-адаптации в США hi-tech стартапов из России и стран Восточной Европы, а также встраивании их в инвестиционную экосистему.

Коворкинг Sputnik Space – плацдарм для восточноевропейских компаний в центре Манхэттена. Помимо традиционной хард-инфраструктуры участники получают доступ к нетворкингу Starta и возможность воспользоваться экспертизой менторов акселератора и управляющих партнеров. В 2017 г. группа прошла трансформацию, выйдя на рынок криптовалютного фандрайзинга и инвестирования в блокчейн-стартапы. В сентябре 2018 г. фонд получил награду от Национальной ассоциации бизнес-ангелов России как лучший фонд инвестиций ранней стадии.