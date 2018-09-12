Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков

Сбербанк подвел итоги конкурса по исследованию данных и искусственному интеллекту «КлассикAI», который проходил с 30 июля по 2 сентября 2018 г. Его участники создавали алгоритмы, генерирующие стихотворения в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста.

Призовой фонд соревнования составил один миллион рублей: 500 тыс. руб. получил победитель, по 300 и 200 тыс. руб. — серебряный и бронзовый призеры конкурса.

Алгоритмы участников оценивались по двум параметрам: соответствие полученных стихотворений стилю автора и заданной теме. В конкурсе приняли участие 263 команды исследователей данных из 68 городов России, которые представили на суд жюри более 500 решений. «Вдохновением» для алгоритмов стали такие темы, как: «Домик у озера», «Расширяя границы возможного», «Свободный порт Владивосток», «Мировой океан: ресурсы без границ», «Цветущий сад» и другие. Например, алгоритм одного из финалистов для заданных условий: тема «Восточный Экономический Форум», стиль Александр Блок, сгенерировал следующее стихотворение:

«Не ты ли в дальнюю страну,

В страну финансовую ныне

Введешь меня, я вдаль взгляну,

И вскрикну: «О, восток России!»

Стихотворения, созданные лучшими алгоритмами участников в стиле Александра Пушкина, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Александра Блока и Владимира Маяковского, представлены на стенде банка на Восточном экономическом форуме. Стихотворения — с выражением и соответствующей мимикой — «читает» робот-аватар, который является экспериментальным интерфейсом искусственного интеллекта. Он может «выражать» эмоции, принимать различные облики и двигать головой вслед за собеседником. Проект является частью исследования Сбербанка по поиску новых решений в области эмоциональных роботизированных интерфейсов и сценариев их взаимодействия с человеком.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы уже не первый год проводим соревнования в области анализа данных и искусственного интеллекта. Количество участников в таких соревнованиях только растёт и это означает, что интерес к данной теме увеличивается с каждым годом. Для Сбербанка анализ данных и искусственный интеллект давно является эффективным инструментом для оптимизации процессов и улучшения клиентского опыта. В том числе результаты данного соревнования помогут в решении задачи персонализации общения Банка с клиентом».