«Траектория будущего» подготовила 150 ИТ-тьюторов в помощь московским учителям

Агентство «Траектория будущего» (AТБ) к началу нового учебного года подготовило команду из 150 ИТ-тьюторов, которые помогут московским учителям освоить новые технологии — инструменты для ведения качественного образовательного процесса.

Школьный ИТ-тьютор — это специалист, который помогает участникам образовательного процесса, преимущественно педагогам, адаптироваться к инновационным решениям в их профессиональной деятельности. Школьный ИТ-тьютор проводит консультации по использованию сетевой инфраструктуры, которая включает в себя электронный дневник, электронные учебники и другие функции, а также ИТ-тьютор знакомит преподавателя с возможностями интерактивных панелей, пришедших на смену классическим школьным доскам.

В школьной сетевой инфраструктуре хранится информация об успеваемости учеников и другие данные по учебному процессу. Благодаря консультациям ИТ-тьютора, педагог с легкостью заходит в свой виртуальный рабочий кабинет, просматривает активность учеников, ведет отчетность по успеваемости, которая доступна для директора школы, родителя и ученика в режиме онлайн.

После работы с ИТ-тьютором педагог в полной мере использует возможности интерактивной панели, ориентируется в электронной библиотеке, самостоятельно готовит сценарии уроков, превращая занятие в увлекательный процесс и при этом экономя время на разработке темы. ИТ-тьютор сопровождает педагога в течение такого количества времени, которое необходимо педагогу для полноценной адаптации к новым решениям.

«У нашего проекта нет аналогов в России. Мы выявили потребность в консультантах по внедрению инновационных технологий в различные сферы и создали новую профессию — ИТ-тьютор, — сказала генеральный директор агентства будущего» Юлиана Науменко. — Этой профессии не обучают в нашей стране. В университетах только появляются первые программы дополнительного обучения на позицию "тьютор", в которой совмещены технологии, социология и психология. Но потребность в междисциплинарных специалистах актуальна уже сейчас. Внедрение инновационных технологий проходит массово, затрагивает многие сферы и огромные пласты населения, и для каждой профессии, будь то врач или учитель, нужна адаптация к новым инструментам работы. Пройти адаптацию в кратчайшие сроки, не нарушая рабочего процесса, помогает ИТ-тьютор».

В течение летнего периода 2018 г. АТБ рассмотрели заявки 1,5 тыс. претендентов, желающих пройти стажировку на позицию «ИТ-тьютор». Отбор кандидатов проходил в несколько этапов: конкурс, тесты, обучение, аттестация. Среди соискателей отдавалось предпочтение студентам и недавним выпускникам с техническим или педагогическим образованием. Около 150 кандидатов прошли отбор и получили возможность освоить новую профессию на стыке наук.