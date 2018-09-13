BlackBerry и Check Point Software объявили о глобальном партнерстве для борьбы с угрозами кибербезопасности

BlackBerry и Check Point Software объявили о заключении глобального партнерства в рамках программы ISV (Independent Software Vendor) для независимых поставщиков ПО. Стратегическое соглашение такого рода — первое для Check Point. Оно предусматривает совместное планирование выпуска на рынок и продажи ведущего решения Check Point SandBlast Mobile для защиты от мобильных угроз, а также систем BlackBerry UEM и BlackBerry Dynamics.

Для упрощения работы с заказчиками специалисты BlackBerry пройдут полноценное обучение решению Check Point SandBlast Mobile, чтобы в дальнейшем продавать продукт и предоставлять единую поддержку и профессиональное обслуживание.

Сегодня организации по всему миру внедряют решения для мобильности, чтобы оптимизировать работу и реализовать проекты в сфере цифровой трансформации. При этом вопросы обеспечения мобильной безопасности часто остаются без должного внимания несмотря на то, что сложность и уровень опасности киберугроз растет. Недавнее исследование Check Point показало, что 94% специалистов по безопасности сомневаются в способности их компаний предотвратить взлом мобильных устройств сотрудников.

«Сегодняшний мир гиперкоммуникаций требует ультра-безопасности, — отметил Марк Уилсон, директор по маркетингу BlackBerry. — Слишком часто мы слышим о предприятиях, которые задумываются о стратегии мобильности безопасности слишком поздно, когда она может быть самым слабым звеном. BlackBerry и Check Point создают структуру, которая вращается вокруг кибербезопасности, и с каждой компанией, приносящей новые отраслевые решения, партнерство является естественным подходом и отличным дополнением к нашей ISV-экосистеме».

«Компаниям необходимо использовать последовательную всеобъемлющую защиту от угроз на мобильных устройствах, чтобы они не стали дверью для злоумышленников, — сказал Джереми Кай, вице-президент по решениям Mobile Security Solutions компании Check Point Software Technologies. — Благодаря тому, что Check Point и BlackBerry объединяют усилия для предотвращения мобильных кибератак, мы предоставляем лучшие в своем классе технологии предотвращения угроз для мобильных устройств, которые необходимы каждому бизнесу».

Решение Check Point SandBlast Mobile работает с платформой BlackBerry Dynamics и интегрируется с системой единого управления конечными устройствами BlackBerry Unified Endpoint Management (UEM). Платформа Dynamics — основа безопасной корпоративной мобильности. Она предлагает современное, проверенное и зрелое хранилище для мобильных приложений и электронной почты и при этом позволяет применять комплексный подход к безопасности на уровне отдельных конечных точек. Благодаря усилению в виде SandBlast Mobile решение надежно защитит от киберпреступников деловые активы и конфиденциальные данные на всех устройствах.

SandBlast Mobile 3.0 отражает мобильные фишинговые атаки, а также фиксирует поступление вредоносного сетевого трафика на устройства и обратно с целью обеспечения безопасности информации и сотрудников. Пользователи смогут запускать скачанные на телефоны и планшеты приложения в виртуальной облачной среде для анализа их поведения. После такой проверки ПО помечается как одобренное или вредоносное. Другие функции SandBlast Mobile — защита сети с устройства благодаря отслеживанию и контролю входящего и исходящего сетевого трафика, блокирование фишинговых атак во всех приложениях и браузерах, разрыв соединений с вредоносными командными серверами. Решение Check Point, которое теперь доступно в магазине BlackBerry, поможет компаниям идти в ногу со временем и оперативно реагировать на новые и возникающие угрозы за счет переноса функций обеспечения сетевой безопасности на мобильные устройства.

Экосистема независимых поставщиков ПО BlackBerry переживает бурное развитие. За последний год она увеличилась на 25%. Партнеры ISV имеют доступ к платформе BlackBerry Development Platform, набору инструментов корпоративного класса, с помощью которых разработчики могут создавать надежные, мощные и индивидуализированные мобильные решения для любых задач.