Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию

Mail.ru group совместно ведущими техническими вузами МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана в четвертый раз запускают «Технокубок» – олимпиаду по программированию для учащихся 8–11 классов. «Технокубок» признан олимпиадой второго уровня и дает льготы при поступлении в российские вузы. Победитель олимпиады может либо поступить в вуз без экзаменов, либо получить 100 баллов за ЕГЭ по информатике. Результаты олимпиады действуют в течение четырех лет. Также победители получают ценные призы.

Отборочные раунды «Технокубка» стартуют 23 сентября, 14 октября и 18 ноября 2018 г. Раунды проводятся дистанционно на платформе Codeforces — принять участие в олимпиаде могут школьники из любого уголка России и из стран СНГ. Участвовать можно в любом раунде: по итогам выбирается лучший результат. Также перед каждым раундом пройдет двухдневный ознакомительный раунд, в котором можно потренироваться и проверить силы. Решение ознакомительных задач не влияет на результат.

По итогам отборочных этапов лучшие участники попадут в финал, который состоится в марте 2019 г. в МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и на ряде других площадок в регионах.

Задачи для олимпиады разрабатывают эксперты в области олимпиадного программирования: Михаил Мирзаянов, основатель Codeforces, дважды серебряный призер чемпионата ACM ICPC, и Михаил Тихомиров, кандидат физико-математических наук, тренер Центра развития ИТ-образования МФТИ.

«Олимпиады по программированию – это отличный социальный лифт для любого подростка, который регулярно программирует и хочет поступить в технический вуз. И нет разницы, где живет этот школьник. За четыре года через “Технокубок” прошло более десяти тысяч ребят из разных регионов, и многие из них продолжили развиваться в ИТ. Финалисты олимпиады, которые стали студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана и МФТИ, дополнительно получают привилегии при поступлении в Технопарк и Технотрек — бесплатные образовательные проекты Mail.ru group. Олимпиада ориентирована в первую очередь на учеников 8-11 классов, которые уже выбирают специальность и готовятся сдать ЕГЭ и поступить в вуз, но решить задачи “Технокубка” и получить призы могут и ребята из более младших классов», – отметила директор образовательного направления Mail.ru group Ольга Августан.