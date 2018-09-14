Acer отчиталась о росте выручки на 11,5%

Acer опубликовала информацию о консолидированной выручке за август, которая достигла 22,36 млрд тайваньских долларов. Это на 11,5% выше показателя прошлого года.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на результаты, стала выручка от игровой линейки Acer. По сравнению с показателем августа 2017 г. она выросла на 110%, а за период с января по август 2018 г. — на 100%. В каждом регионе мира компания продемонстрировала увеличение продаж, при этом Американский и Азиатско-Тихоокеанский бизнесы показали двузначный рост.

Помимо этого, Acer и ее дочерняя компания Altos Computing в этом году заключили девять контрактов в сегменте высокопроизводительных вычислительных систем. Всего за период с 2015 г. Acer Group заключила 30 подобных сделок по всему миру.