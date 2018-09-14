МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет»

В сентябре 2018 г. стартовал проект Московского Кредитного банка и «Москлирингцентра» по погашению кредитов банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по идентификатору – номеру кредитного договора. Зачисление средств будет происходить моментально и без комиссий. В терминалах и на сайте «Элекснет» можно будет внести платеж по ипотеке, авто и потребительским кредитам.

«Для нас важно дать клиентам возможность пользоваться кредитными продуктами с максимально понятными и простыми условиями. Сотрудничество с "Элекснет" сделает процедуру погашения быстрой и легкой, так как терминалы сети располагаются по всей стране в местах, где наши клиенты бывают каждый день: торговых центрах, гипермаркетах, АЗС, аптеках и т.д.», – сказал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов Московского Кредитного банка.

Группа компаний «Элекснет» — один из пионеров рынка моментального приема платежей. На сегодняшний день сеть состоит из 3,7 тыс. терминалов в 60 регионах России.

«Мы рады возможности сотрудничать с одним из крупнейших банков страны. Уверена, что наше совместное сотрудничество позволит клиентам Московского Кредитного банка оценить новый сервис», – сказала Ольга Бердюгина, коммерческий директор АО НКО «Москлирингцентр»

Терминальная сеть Московского Кредитного банка сегодня одна из самых больших в московском регионе и составляет более 6,4 тыс. терминалов. Таким образом, благодаря партнерству с «Элекснет», клиенты МКБ смогут погашать свои кредиты в сети из более 10 тыс. устройств.