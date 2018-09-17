Исследование ВЭФ и партнеров: технологии станут причиной исчезновения 75 миллионов рабочих мест

Благодаря внедрению новых технологий 75 млн рабочих мест исчезнут до 2022 г. Но в то же время технологии создадут 133 млн новых рабочих мест. Таким образом, общее число рабочих мест увеличится на 58 млн. Об этом свидетельствует доклад The Future of Jobs 2018 («Будущее рабочих мест 2018»), выпущенный сегодня Всемирным экономическим форумом (WEF) и партнерами исследования — Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners. При этом темп интеграции машин и алгоритмов в рынок труда огромен. Если в 2018 г. на них приходится 29% всех рабочих часов, то в 2022 г. этот показатель составит 42%, а в 2025 г. — 52%. Это приведет к глобальному изменению рынка труда.

«Компании в России выделяют три ключевые стратегии решения проблемы изменения структуры рабочих мест: вместо переобучения и развития компетенций текущего персонала планируют нанимать новых сотрудников с новыми навыками, автоматизировать рабочие процессы и использовать пул временных специалистов», — сказал руководитель проекта в России и партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.

В докладе представлено видение экспертов WEF и работодателей по всему миру о том, как будет развиваться рынок труда в период с 2018 по 2022 гг. Основа исследования — опрос работодателей в 20 странах (совокупный объем их экономик — 70% мирового ВВП). Общее число опрошенных компаний — 313. Число их сотрудников — около 15 млн. Это делает The Future of Jobs 2018 одним из самых представительных исследований рынка труда за последние годы. Партнерами WEF в работе над докладом в России выступали Евразийский институт конкурентоспособности и консалтинговая компания Strategy Partners.

Цифровая трансформация ставит перед компаниями не менее масштабные вызовы, чем глобализация. 59% опрошенных компаний уверены, что цепочка добавленной стоимости для них сильно изменится. 50% вынуждены будут менять географию производства.

64% опрошенных компаний назвали своим главным опасением на ближайшие годы рост стоимости рабочей силы. Это является одним из основных драйверов изменений на рынке труда и ведет к неизбежной трансформации бизнеса.

Компании, которые адаптируются недостаточно быстро, столкнутся с сокращением темпов роста и потерей конкурентоспособности. Поэтому среди наиболее быстро меняющихся профессий опрошенные компании (в том числе российские) называют руководящие профессии — вплоть до генеральных директоров.

В результате адаптации новых технологий (которая происходит все ускоряющимися темпами) производительность труда за период 2015–2022 гг. в среднем вырастет на 30%.

Динамика рабочих мест будет позитивной. Из-за цифровой трансформации 75 млн рабочих мест до 2022 г. исчезнут, но вновь будет создано еще 133 млн.

По итогам 2017 г., 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг, приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 г. этот показатель составит 42%, а в 2025 — 52%. К этому моменту фактически роботы будут выполнять больше задач, чем люди.

Распространенное сейчас опасение, что роботы и алгоритмы лишат людей работы, не обосновано в среднесрочной перспективе. В подавляющем большинстве случаев они могут взять на себя лишь часть операций, которые выполняет конкретный сотрудник, но не всю его работу. Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% и больше.

В то время как «автоматизация» (замена человека машинами) носит ограниченный характер, гораздо более распространена «стратегия дополнения», в рамках которой часть операций, выполняемых людьми, перекладывается на механизмы и алгоритмы. Благодаря этому происходит рост производительности труда, но не снижается спрос на рабочую силу.

Четыре основные технологии продолжат определять экономический ландшафт на период до 2022 г. и вносить наибольший вклад в рост производительности труда. Это высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

Работникам придется активно наращивать квалификацию, переучиваться. Задачей компаний будет не только внедрять новые технологии, но и помогать сотрудникам в адаптации этих технологий. Не все компании готовы к этому. Они, как правило, поддерживают работников, которые и без того успешно осваивают новые навыки, но оставляют без внимания тех, кому больше всех нужна помощь с технологическими новшествами. WEF считает это настораживающим фактором.

В России доля компаний, которые собираются инвестировать в переобучение персонала ниже, чем по миру в целом. Гораздо больше российских работодателей (86%) планируют нанимать новых, более подходящих сотрудников.

«По результатам опроса мы видим, что и сама корпоративная функция "управления талантами" проходит существенную цифровую трансформацию и требует особого внимания руководства компаний. Обновится более половины инструментов в арсенале директоров по кадрам, а от государства потребуется пересмотреть статичную систему образования в сторону формирования гибкой и динамичной экосистемы развития компетенций в течении всей жизни», — отметил Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners.

Основной темой исследования стало влияние технологий на общее число и распределение рабочих мест. Компании-участники исследования сообщали, какие профессии и технологии будут более востребованными в следующие пять лет, как они повлияют на их политику найма, развития и переобучения сотрудников. В докладе The Future of Jobs 2018 содержатся профайлы по различным индустриям, регионам и по каждой из 20 стран-участниц исследования, включая Россию.