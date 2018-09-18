Исследование iKS-Consulting: доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных услуг увеличилась до 29%

Linxdatacenter и iKS-Consulting провели исследование, посвященное развитию облачных сервисов в России и особенностям использования различных технологических платформ для предоставления услуг IaaS.

По данным iKS-Consulting, доля доходов коммерческих ЦОДов от предоставления облачных сервисов с 2014 по 2017 гг. увеличилась с 10 до 29%. Основная часть этих доходов приходится на инфраструктурные сервисы IaaS. Подавляющее большинство заказчиков видят в использовании таких сервисов прежде всего возможность повысить отказо- и катастрофоустойчивость своей ИТ-системы. Публичные облака выступают в качестве своеобразной страховки на случай отказа локального «железа» или частного облака.

Половина заказчиков, использующих публичные облака, применяют их для снятия пиковых нагрузок. Почти 40% респондентов видят в использовании публичных облаков возможность повысить безопасность своих ИТ-систем. Исследование показало возросший интерес к публичным облакам и мультиоблачным моделям – их использует около половины респондентов. Наиболее востребованы коннекторы к облакам Google, Azure, IBM Cloud, AWS.

Как показало исследование, технические и экономические возможности предоставления облачных услуг во многом определяются особенностями используемой провайдером платформы. Использование гиперконвергентной платформы дает провайдеру облачных сервисов ряд преимуществ, которые «транслируются» его потребителям. В документе подробно проанализированы эти преимущества, в том числе при реализации гибридных облаков и мультиоблачных схем.

«На первом этапе распространения сервисов публичных облаков считалось, что главная причина их использования – сокращение затрат. Это причина важна и сейчас, но она существенно уступает возможностям повышения надежности, снятия пиковых нагрузок и приоритизации нагрузки, что свидетельствует о достаточной зрелости рынка и переходе на следующий этап использования облаков», – сказал генеральный директор «ИКС-холдинг» Дмитрий Бедердинов.

«Стратегическое преимущество гиперконвергентных решений состоит в отказе от составных систем из компонентов разных вендоров и от «зоопарка» унаследованного оборудования. Полстойки с простым и компактным HCI-решением справляются с задачами, для которых ранее требовалось несколько стоек. При этом доступна интеграция с критически важными ИТ-элементами, размещенными вне этой системы. Кроме того, себестоимость гиперконвергентных решений в среднем на 20% ниже классических, что делает их финансово привлекательными для провайдеров и клиентов», – отметил Андрей Захаров, директор Linxdatacenter по продуктам и инновациям.