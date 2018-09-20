«Сколково» и «ВЭБ Инновации» объявили о запуске конкурса для российских стартапов

Фонд «Сколково» и компания «ВЭБ Инновации» объявляют о запуске конкурса для российских стартапов East Bound. Лучшие компании-участники смогут представить свои проекты инвесторам с Востока на трех питч-сессиях, по итогам которых будут выбраны победители, говорится в сообщении пресс-службы Фонда «Сколково», поступившем в CNews.

Питч-сессии пройдут в рамках форума «Открытые инновации», который состоится 15-17 октября в Инновационном центре «Сколково». Мероприятия организовываются по географическому принципу: участников каждой сессии будут оценивать крупные инвесторы и бизнесмены одного из трёх регионов — Японии, Индии и стран Ближнего Востока. На сессиях ожидается не менее пяти инвесторов с капиталом от 100 млн до 1 млрд долларов. Среди них, в частности, представители японского венчурного фонда UMJ, индийской компании Srei Infrastructure Finance, иорданской Sadeen Group, а также одного из крупнейших фондов Ближнего Востока Aramco.

В конкурсе могут участвовать российские высокотехнологичные компании с ежегодной выручкой от 1 млн долларов, предлагающие продукты в сфере информационных и аэрокосмических технологий, телекоммуникаций, биомедицины и нейроинтерфейсов, робототехники, решений в области «умного города», возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Среди компаний, подавших заявки, эксперты выберут наиболее перспективные. Главными критериями станут готовность к экспорту и выходу на зарубежные рынки, а также конкурентоспособность на мировой арене. Для каждой питч-сессии будет отобрано по семь стартапов, и лучшие стартапы, которых определит жюри по итогам каждого питча, получат главный приз — возможность в течение полугода лично встретиться с инвестором и подробно обсудить возможности выхода на рынок иностранного государства.

Общий пул инвестиций, предложенный организаторами конкурса для лучших российских проектов, составляет 50 млн долларов, однако члены жюри могут увеличить этот объём. Ожидается, что размер среднего чека каждого инвестора составит от 7 до 10 млн долларов.

Прием заявок от стартапов, желающих выступить на питч-сессиях перед крупными зарубежными инвесторами, продлится с 20 сентября до 10 октября.

«На форуме "Открытые инновации" всегда много зарубежных участников, и они проявляют стабильно высокий интерес к российским технологиям. Причем речь идет не только о перспективных разработках, но и о вполне живых проектах, которые уже приносят реальную прибыль. Питч-сессии на площадке форума позволят компаниям показать себя перед зарубежной аудиторией, получить оценку привлекательности своих проектов и конвертировать свои технологические преимущества в инвестиции», — сказала Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».

По словам Олега Теплова, генерального директора компании «ВЭБ Инновации», «Одна из главных задач "ВЭБ Инноваций" — обеспечить наиболее перспективным российским проектам первый трамплин, с которого они начнут покорение рынка. Мы помогаем им взять хороший старт и работаем в тесной связке с Российским экспортным центром, который занимается дальнейшей поддержкой компаний на этапе выхода за рубеж. В этом смысле Восток — одно из приоритетных и самых перспективных направлений. Многие высокотехнологичные российские стартапы сегодня способны завоевать мировые рынки. Для этого им нужны лишь небольшой толчок и поддержка сильных игроков в целевых странах. Проект East Bound помогает решить эту задачу и представить наши стартапы крупному зарубежному бизнесу и инвестфондам, готовым вкладывать миллионы долларов в высокие технологии. Это мероприятие заложит основы для будущих партнёрств по всему Востоку и позволит нам усилить свой пайплайн дополнительными проектами».