Сопредседатель Совета Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» сроком на 5 лет. Такое решение принято на заседании Совета Фонда 20 сентября 2018г., говорится в пресс-релизе Фонда, поступившем в редакцию CNews. Кроме того, были рассмотрены вопросы развития территории Международного медицинского кластера и направления поддержки развития ИТ-платформ.

Должность Председателя Фонда «Сколково» официально появилась в новом Уставе Фонда. Сопредседатель Совета Фонда «Сколково», Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг поздравил Аркадия Дворковича.

«Также хочу поздравить и сам Фонд «Сколково» с тем, что нашим Председателем стал столь профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры. А последние несколько недель у нас были особенно успешными на международной арене. Фонд «Сколково» принимал участие в Восточном экономическом форуме. Его посетили и наши международные партнеры из Китая, Японии, Южной Кореи. Итоги форума выглядят довольно оптимистично», — сказал Виктор Вексельберг.

Аркадий Дворкович в свою очередь подчеркнул, что партнерство с международными компаниями является одним из приоритетных направлений работы Фонда «Сколково».

«Сейчас ведутся переговоры с основными европейскими компаниями из Великобритании и Франции по проектам „Сколково“. Мы обсуждаем с международными партнерами тему обновления инфраструктуры территории „Сколково“, привлечения иностранных партнеров к реализации главных проектов „Сколково“. В будущем мы планируем укреплять взаимодействие с нашими международными партнерами», — отметил Аркадий Дворкович, Сопредседатель Совета Фонда «Сколково», Председатель Фонда «Сколково».

Одним из особенно значимых направлений сотрудничества «Сколково» с иностранными партнерами, говорится в документе, является развитие территории Международного медицинского кластера (ММК), который расположен в Инновационном центре «Сколково».

На заседании Совета Фонда было заявлено, что к 2029 г. к ММК присоединится 15-20 участников – филиалов международных клиник. Первый из них – «Хадасса Медикал Сколково» уже начал работу 5 сентября этого года. Основными задачами медицинских учреждений на территории ММК будет борьба с заболеваниями, принадлежащими в России к приоритетным группам: новообразования, заболевания сердечно-сосудистой системы, ортопедия. Также будет детально проработан вопрос об оказании услуг участниками ММК по системе добровольного медицинского страхования (ДМС).

На территории ММК в «Сколково» также будет организована масштабная научная и образовательная деятельность, в том числе для врачей из различных медучреждений России. Образовательное направление запущено в ММК с апреля 2018 г. Здесь уже проходят международные научно-практические конференции и дискуссионные клубы по актуальным отраслевым вопросам. Филиал клиники «Хадасса» в «Сколково» имеет учебно-тренировочный (симуляционный) центр высокого уровня, говорится в сообщении Фонда.

По вопросу направления поддержки развития ИТ-платформ в инновационном центре «Сколково» Совет Фонда определил следующие ключевые направления: поддержка новых стартапов и новых перспективных партнеров, фокус на запуск платформенных акселераторов, дальнейшее развитие «Сколково» как места притяжения для платформенных разработчиков.

Кластер информационных технологий «Сколково», в который на сегодня входит свыше 500 компаний-резидентов, также ведет тесное сотрудничество с биомедицинским кластером. Как сообщается в пресс-релизе, совместно они создают инновационные разработки в сфере медицины. Многие из них уже вышли на рынок, в том числе на зарубежный.