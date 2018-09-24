«Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

«Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве 21 сентября 2018 г.

«Академию цифровых технологий» Санкт-Петербурга на подписании представлял директор Ковалев Дмитрий Сергеевич, «НИИ «Масштаб» – генеральный директор Смирнов Павел Игоревич, «НПП «Сигнал» – генеральный директор Моторко Андрей Иванович.

Компании договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на развитие Академии, совместной реализации образовательных и просветительских проектов, разработке и внедрению образовательных программ в области информационной безопасности.

Это сотрудничество позволит обучать детей на примере реальных проектов, а предприятия в дальнейшем получат готовых специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и навыками.

В новом образовательном пространстве дети от 6 до 18 лет смогут изучать инженерные и рабочие профессии в сфере ИТ, робототехники, технологий цифрового производства и экономики. В текущем году здесь пройдут обучение почти две тысячи школьников. В течение нескольких лет эту цифру планируют увеличить втрое.