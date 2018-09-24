Фонд «Сколково», Ростелеком и НАМИ представляют инфраструктуру для беспилотного транспорта

Отвечая на запрос относительно вывода беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования в России, Инновационный центр «Сколково» создал базу для беспилотного транспорта, отвечающую всем необходимым техническим требованиям, где будут проводиться полномасштабные испытания, говорится в сообщении пресс-службы центра «Сколково».

Так, 26 сентября в Инновационном центре «Сколково» состоится презентация автобуса второго поколения «НАМИ-КамАЗ» 1221 проекта «Шатл» (Широко Адаптивная Транспортная Логистика), а также будут представлены возможности эксплуатации беспилотного транспорта в сетях пятого поколения 5G.

Традиционных органов управления для водителя в новом устройстве не предусмотрено. Электробус использует данные цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения для передвижения по дорогам с твердым покрытием.

Остановки КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л. сможет совершать только в заранее запрограммированных местах. Ожидается, что пассажиры будут сами управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.