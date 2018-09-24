Итоги первого уик-энда: по сравнению с прошлым годом спрос на новые iPhone выше на 20%, на новые Apple Watch Series 4 — в 27 раз

Крупнейший технологичный ритейлер — объединенная компания Связной / Евросеть и Cstore (сеть формата Apple Premium Reseller) — подводят итоги первого уик-энда после старта предзаказов на новинки от Apple: iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4. По итогам первых трех дней спрос на новые смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max вырос на 20% по сравнению с предзаказами iPhone X. Объем предзаказов Apple Watch Series 4 и вовсе превышает прошлогодний показатель Watch Series 3 за аналогичный период времени в 27 раз, говорится в пресс-релизе объединенных компаний.

«Наибольшей популярностью пользуется iPhone Xs Max: 68% заявок наших клиентов приходится на этот гаджет. iPhone Xs Max — первый iPhone с диагональю дисплея 6,5 дюймов, и многие обладатели гаджетов iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus “пересаживаются” именно на iPhone Xs Max. Неудивительно, что три самые популярные модели по числу предзаказов — iPhone Xs Max в разных цветовых решениях и с различным объемом встроенной памяти», — сказал старший вице-президент объединенной компании Связной / Евросеть Дагмара Иванова.

За первый после старта предзаказа weekend в Связном, Евросети и Cstore наиболее популярным стал вариант iPnone Xs Max с объёмом памяти 256 Гб в «золотистом» цвете. На втором месте — аналогичная модель, но в классическом для Apple цветовом решении «серый космос», тройку лидеров по количеству предзаказов замыкает вариация iPnone Xs Max — в цвете «золотистый» с памятью 512 Гб. Новый «золотистый» цвет станет бестселлером: каждый второй предзаказ оформляется именно на «золотистый» iPhone, традиционно популярный «серый космос» предпочитают 37% покупателей, «серебристый» — 13%.

Самая востребованная конфигурация памяти в этом году — 256 Гб и 48% от всех предзаказанных моделей, на аппараты с объемом памяти 64Гб приходится 30% предзаказов, остальные 22% выбирают максимальную комплектацию в 512 Гб.

Что касается Apple Watch, то в случае с умными часами клиенты предпочитают классику: 60% от общего объема предзаказов составляют модели в алюминиевом корпусе цвета «серый космос» на черном браслете или спортивном ремешке.