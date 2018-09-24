Konica Minolta и Zühlke создадут «офис будущего»

Konica Minolta, один из ведущих поставщиков ИТ-услуг и решений для офиса, и Zühlke, провайдер программных решений и сервисов, объявили о стратегическом партнерстве в области разработки новых продуктов в рамках концепции Konica Minolta Workplace of the Future. Zühlke выступит в качестве ключевого консультанта в сфере применения цифровых технологий, которые позволят создавать полный спектр комплексных решений для рабочего места будущего.

Konica Minolta активно сотрудничает с лидерами в сфере инновационных технологий в рамках научно-исследовательских работ по созданию комплексных решений для выполнения задач, которые ставит перед бизнесом цифровизация.

«Для нас Konica Minolta – это потрясающая компания, ведь основой ее работы являются инновации. Скорость, с которой она инициирует и разрабатывает новые продукты, действительно впечатляет. Стиль работы Konica Minolta отлично сочетается с нашей философией и методами ведения бизнеса», – отметил Джеральд Броз, директор по развитию бизнеса компании Zühlke.

Zühlke занимается созданием и оценкой новых идей продуктов и бизнес-моделей, а также консалтингом в сфере внедрения и эксплуатации технических решений.

«Мы обращались к экспертам Zühlke по многим вопросам, они поддерживали нашу команду не только на этапе технической разработки прототипов, но и помогали оценить возможности реализации концепций и предлагаемые бизнес-модели», – сказал Жером Этьен Застров, менеджер по развитию портфеля услуг научно-исследовательского подразделения по созданию цифровых рабочих мест Konica Minolta.

Zühlke уже работала с Konica Minolta в рамках проекта по созданию концепции многофункционального рабочего места, которая сейчас носит название Spoke и является частью портфеля решений Workplace Hub.

«В рамках концепции Spoke мы рассматриваем создание единой ИТ-платформы "все-в-одном" для тех, кто не может находиться в одном месте, мы изучаем и устраняем препятствия, традиционно существующие для сотрудников, работающих вне физического офиса. Нам нужен был перспективно мыслящий партнер для технической реализации этого продукта, и компания Zühlke оказала бесценную поддержку», – отметил Жером Этьен Застров. Konica Minolta и Zühlke с оптимизмом смотрят в будущее и уже работают над перспективными идеями в новых областях.