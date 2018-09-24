R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS

R-Style Softlab реализовала в интернет-клиенте для юридических лиц InterBank Corporate поддержку USB-криптоустройства VPN-Key-TLS, разработанного компаниями «Амикон» и «Фирма «Инфокрипт». Данный токен обеспечивает защищенный удаленный доступ к ресурсам ДБО-системы через открытую сеть передачи данных, а также позволяет выполнять криптографические функции на аппаратном уровне внутри устройства, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab.

Применение токена VPN-Key-TLS совместно с TLS-концентратором ФПСУ-TLS позволяет построить защищенный канал между клиентом и банком с использованием регламентированных ГОСТ 28147-89 алгоритмов шифрования. Токен аппаратно выполняет криптографические функции (выпуск запроса на сертификат, формирование и проверку ЭП, в том числе с поддержкой алгоритма ГОСТ 2012 г., шифрование передаваемых данных и др.) и реализует функции «тонкого» клиента, то есть поддерживает работу из веб-браузера пользователя и не требует установки дополнительного ПО.

«Наша компания традиционно следит за новинками в сфере защиты данных и лучшие из них интегрирует в свои ИТ-продукты для автоматизации дистанционного банковского обслуживания, — сказал Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания. — В данном решении привлекла простота применения для пользователя — для нормальной работы нужен только веб-браузер. Установка каких-либо плагинов не требуется, что способствует повышению удобства использования системы ДБО клиентами банка».

В свою очередь, генеральный директор ООО «Амикон» Александр Шеков отметил: «Нашим партнерам по проекту удалось в сжатые сроки успешно реализовать в своем продукте InterBank Corporate поддержку системы обеспечения конфиденциальности, достоверности и целостности данных, построенную на базе устройств VPN-Key-TLS. Мы уверены, что совместное решение будет востребовано клиентами, как обеспечивающее более высокий уровень защиты данных в системе ДБО».