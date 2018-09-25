«Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS

Банк СОЮЗ и компания GlowByte успешно завершили проект по внедрению модуля управления стратегиями принятия решений от компании SAS в кредитный конвейер по выдаче розничных автокредитов, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию CNews.

Выбирая технологическую платформу, банк поставил в качестве основной бизнес-цели повышение скорости внедрения изменений в стратегии, использование дополнительных информационных источников для оценки потенциальных заемщиков, улучшение клиентского сервиса за счет возможности сделать сразу несколько предложений по кредиту, говорится в сообщении.

По итогам детального анализа критериев, как указано в пресс-релизе, банк отдал предпочтение аналитической платформе SAS как оптимальному набору инструментов для решения поставленных задач. Проект был реализован совместно с компанией GlowByte.

Итоги проекта отразятся на уровне эффективности работы банка. Ранее, при рассмотрении заявки на кредит, мог быть увеличен срок кредита, и сумма жестко ограничивалась соотношением платеж/доход/срок кредита. Опции по предоставлению клиенту набора альтернативных вариантов сочетания сумма/срок/ставка/первоначальный взнос в банке не было.

Комплекс продуктов SAS RTDM и SAS CS, которые реализуют логику принятия решения по займу и кредитный скоринг, переводят этот бизнес-процесс на качественно новый уровень: теперь потенциальный заемщик получает сразу несколько кредитных предложений и у него есть возможность выбрать наиболее оптимальный вариант. При этом, как утверждают в компании, расчет нескольких сотен возможных вариантов решения, из которых формируется финальная матрица предложений, производится системой в сроки, не превышающие минуту. В рамках матрицы решений для каждого предложения рассчитывается уровень риска и соответствующая ему ставка кредитования. Клиентам, кредитное качество которых не позволяет сделать предложение на запрошенных условиях, формируется допустимый по уровню риска набор предложений с измененными условиями. Использование оптимизированного под клиента набора предложений позволило существенно улучшить риск-профиль выдач. Снижение уровня одобрения на запрошенных клиентом условиях компенсируется более чем 60% ростом выдач на модифицированных условиях. Оптимизированная стратегия позволила снизить долю решений «на руках».

«Новая технологическая платформа позволила кредитной организации сократить объем услуг компании-поставщика при внесении изменений в логику принятия решений, производя большую часть изменений самостоятельно, зачастую без привлечения подразделений блока ИТ Банка, силами сотрудников бизнес-подразделений», – сказал Директор по информационным технологиям Олег Анатольевич Моргун.

На настоящий день проект успешно завершен и внедрен в эксплуатацию во всех филиалах Банка СОЮЗ по России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Самара), говорится в сообщении компании.

«Банк планирует до конца 3 квартала внедрить такой же алгоритм работы в сегменте потребительского кредитования, а в последующем в ипотеку. Сделать это будет проще, поскольку реализованный проект по автокредитам заложил базу для развития системы на другие кредитные продукты», – сказал Директор по рискам-Член Правления Борис Земсков.

Еще на этапе проведения опытной эксплуатации системы, Банк СОЮЗ и GlowByte начали активную работу по её развитию. В рамках совместного проекта по переводу на платформу SAS стратегий потребкредитования обеспечивается интеграция с дополнительными внешними сервисами для получения дополнительной информации, позволяющей более точно оценить платежеспособности клиента.

«Находясь в эпицентре индустрии, мы видели много неудачных примеров, когда Кредитные Организации “хотели поиграть в розницу” в отсутствии соответствующей технологической базы. Результатом таких действий, как правило, становилось увеличение портфеля просроченных обязательств и, как следствие, постепенное затухание направления розничного кредитования. Поэтому мы всегда рады очередным правильным примерам подхода к ведению бизнеса – банк выбрал мощный аналитический комплекс и теперь уже на системном уровне готов к новым вызовам рынка финансовых услуг», – отметил руководитель ключевых направлений бизнеса GlowByte Павел Гаманюк.