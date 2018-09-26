DTG запускает блокчейн-платформу Tracelabel для управления цепочками поставок

Digital Transformation Group, интегратор цифровых экосистем в составе группы компаний «Ланит», объявляет о запуске пилотной версии платформы Tracelabel, предназначенной для отслеживания жизненного цикла товаров и управления цепочками поставок (supply chain management), говорится в пресс-релизе компании.

Tracelabel — универсальная прикладная система. Она может быть использована для отслеживания любых товаров как на конкретном этапе, так и в течение всего жизненного цикла. Разработка основана на технологиях IoT и блокчейн, позволяющих надежно оцифровывать цепочки поставок товаров и объединять данные участников сети в единый источник истины. Для идентификации, аутентификации и безопасной передачи данных о товарах применяются технологии Radio Frequency IDentification (RFID).

Основное преимущество Tracelabel, говорится в сообщении, — это возможность использования данных платформы как для управления цепочками поставок, так и для маркетинга и персонализированных коммуникаций с потребителями. Объединение участников цепочки поставок в единую экосистему позволяет сократить издержки и повысить скорость прохождения информационных и финансовых потоков. Ядро платформы, связанное с отслеживанием жизненного цикла, позволяет в режиме реального времени получать аналитические отчеты о товарах и взаимодействовать с потребителями.

Применение системы может быть эффективным для направления FMCG, производителей алкогольной продукции, фармацевтических препаратов, предметов роскоши и других товаров, для которых критически важно отслеживание оригинальности происхождения, схемы поставок, условий хранения и транспортировки.

Tracelabel разработана по заказу швейцарской компании Vintage Wines SA., которая специализируется на консалтинге в области защиты интеллектуальной собственности на винном рынке, оптимизации дистрибуции и сопровождении инвестиций в редкие вина. DTG отвечает в проекте за технологическое развитие и обеспечивает продвижение платформы на территории России.

Юлия Кочерова, директор Vintage Wines SA отметила: «Tracelabel стала для нас следующим шагом в развитии экосистемы участников винного рынка и открыла возможности выхода на смежные направления. Ключевым отличием платформы от существующих систем маркировки и управления цепочками поставок является возможность трансграничного использования. Система объединяет интересы как производителей, открывая для них уникальные знания о всем пути движения своего товара, так и потребителей, защищая их от подделок и некачественной продукции».

«Мы активно занимаемся поисками практического применения таких инновационных технологий, как блокчейн. Tracelabel — это реальный кейс, когда преимущества технологий распределенного реестра приносят очевидные выгоды в сложный и неоптимизированный у многих организаций процесс supply chain. Фактически, мы позволяем участникам экосистемы сделать передвижение товара к потребителю прозрачным, оптимизировать общие бизнес-процессы, избежать появления контрафакта и получить ценные знания о предпочтениях покупателя для дальнейшего улучшения товара и дистрибуции», — сказал Денис Реймер, вице-президент «Ланит» по цифровой трансформации, руководитель DTG.