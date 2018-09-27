«АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов

В целях повышения надежности ТВ-услуг компания «АКАДО Телеком» завершила модернизацию системы видеомониторинга телевизионных сигналов. Обновленная система видеомониторинга использует современные телевизионные демодуляторы и средства обработки ТВ-сигнала, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Модернизированная система видеомониторинга позволяет оперативно отслеживать все возникающие проблемы с телевизионным цифровым и аналоговым сигналом, например, замирание или отсутствие картинки, отсутствие звука, и оперативно их устранять», — отметил директор департамента эксплуатации телевизионной сети и сопровождения телевизионных услуг «АКАДО Телеком» Александр Косарев.

Кроме того, система имеет специализированную базу данных, в которой хранится вся информация о характере и времени возникновения проблем с трансляцией телеканалов.

Необходимость модернизации системы, говорится в пресс-релизе, была вызвана появлением на сети «АКАДО Телеком» — помимо имеющихся центральных головных станций — двух станций формирования дополнительных сигналов аналогового телевидения на сети Юго-восточного административного округа столицы.

Таким образом, обновленная система видеомониторинга принимает ТВ-сигналы из четырех источников – из головной станции кабельного телевидения «АКАДО Телеком» (Варшавское шоссе, 133), головной станции Останкино (обе станции формируют абсолютно одинаковые сигналы, что обеспечивает полное резервирование сети), а также из двух периферийных головных станций на сети Последние формируют 14 аналоговых телевизионных сигналов для их последующей трансляции на территории ЮВАО.