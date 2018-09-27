Экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси» стала новым руководителем Blablacar в России

Blablacar сообщила о разделении операционного управления прежде единого рынка России и Украины на два отдельных. Бывший руководитель Blablacar в России и Украине Алексей Лазоренко сфокусируется на родном для себя украинском рынке. Руководителем Blablacar в России стала Ирина Рейдер – экс-менеджер Uber и «Яндекс.Такси». 19 сентября 2018 г. Ирина была официально представлена всем сотрудникам Blablacar в штаб-квартире компании в Париже и уже вступила в должность.

Решение о разделении рынков России и Украины на два независимых связано с назревшей необходимостью операционного фокуса на каждом из них. Число пользователей в этих странах за последние несколько лет выросло значительно и на текущий момент превышает 4 млн человек в Украине и 15 млн в России, что делает Blablacar одним из самых быстрорастущих транспортных стартапов на этих рынках. Принятое решение позволит сохранить фокус компании на качественной и своевременной адаптации сервиса под нужды локальных стран, на преодолении новых вызовов и сохранении темпов роста числа новых пользователей.

Ирина Рейдер пришла в Blablacar из «Яндекс.Такси», где с 7 февраля 2018 г. возглавляла команду по работе с текущими водителями. До слияния «Яндекс.Такси» и Uber Ирина на протяжении 2,5 лет работала в Uber, где отвечала за развитие регионов и региональных центров по работе с водителями в России. Ранее Ирина была сооснователем тревел-проекта Hipclub.

Алексей Лазоренко был основателем украино-российского стартапа «Подорожники», который в феврале 2014 г. поглотил Blablacar с целью выхода на новые рынки. С тех пор Алексей оставался руководителем сервиса в России и Украине. За первые девять месяцев работы база русскоязычных пользователей превысила 1 млн человек, что стало самым успешным стартом в истории Blablacar. В 2017 г. Россия стала крупнейшим рынком по числу пользователей. При этом рынок Украины также рос опережающими темпами. В 2018 г. он стал четвертым из 22 стран по динамике роста, благодаря созданию сильного штата специалистов и маркетингу.

Ирина Рейдер, новый руководитель Blablacar в России, сказала: «Я прихожу в компанию, которую знает и любит огромное количество людей. Blablacar удалось за короткий срок изменить представление людей о поездках с попутчиками. Однако сильно преждевременно говорить о том, что все проблемы междугородних поездок в России решены. Нам есть к чему стремится, есть над чем работать. Я рада присоединиться к команде профессионалов и привнести свои опыт и энергию в дело построения по-настоящему удобного транспортного решения».