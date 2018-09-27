Шесть новых проектов НТИ получили государственную поддержку

Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрила поддержку шести высокотехнологичных проектов. Государство окажет помощь разработкам рынков Нейронет, Хелснет, Технет и Кружковое движение, говорится в пресс-релизе венчурной компании РВК, которая является проектным офисом НТИ.

Как напоминает сообщение, Национальная технологическая инициатива – долгосрочная государственная программа, направленная на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 г.

Так, в 2017 г. межведомственная группа по разработке и реализации НТИ при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию одобрила 21 проект рынков НТИ. В 2016 г. было одобрено 11 проектов.

В 2018 г. были выбраны:

«Платформа биобанков-5» (исполнитель – ООО «НациональныйБиоСервис»)

«Национальный БиоСервис» входит в портфель Биофонда РВК и является первым в России широкопрофильным исследовательским биобанком и биосервисом. Компания занимается сбором, обработкой, хранением и анализом биообразцов, необходимых для разработки инновационных лекарственных препаратов и диагностических систем на территории России.

С помощью государственной поддержки в рамках НТИ планируется создать и масштабировать сеть биобанков тканей, клеточных линий и других исследовательских продуктов в пяти российских регионах. Создаваемые биобанки позволят собирать, изучать и анализировать биологические маркеры развития и прогрессирования опухолей, что, в свою очередь, поможет найти возможные терапевтические комбинации и выделить группы пациентов с теми или иными биомаркерами. Также биобанк может служить для определения эффективности отдельно взятой терапии, что особенно актуально в связи с развитием персонализированного лечения.

«Спинальный нейропротез» (исполнитель – ООО «Косима»)

Проект предполагает разработку нейростимуляционного устройства для самостоятельной ходьбы больных с тяжелыми двигательными нарушениями после инсульта. В основе разработки лежит метод неинвазивной электрической стимуляции спинного мозга, разработанный руководителем проекта Юрием Герасименко. Нейропротез позволит инициировать и контролировать ходьбу малоподвижных и парализованных пациентов. Устройство предназначено для использования не только в неврологических и реабилитационных отделениях клиник — его также можно будет эффективно использовать в рамках домашней реабилитации. Спинальные нейропротезы будут в разы дешевле, чем их ближайшие аналоги — экзоскелеты.

Команда проекта получит финансирование Фонда поддержки проектов НТИ. С помощью государственной поддержки будет создан прототип, проведены технические и клинические испытания, подтверждающие безопасность и эффективность изделий. К 2020 году разработчики планируют подать заявку на регистрацию спинальных нейропротезов в Росздравнадзор и получить российские и международные патенты.

«Экспериментально-цифровая платформа сертификации» (исполнитель – ООО «Тесис»)

Реализация проекта предполагает создание комплексной системы услуг в области ускоренной оценки соответствия и сертификации продукции из полимерных композиционных материалов (ПКМ). В рамках проекта планируется создание экспериментально-цифровой платформы, сервисы которой обеспечивают сокращение временных (до 3-6 месяцев) и материальных (более чем в 1,5 раза) затрат на сертификацию продукции из ПКМ, а в перспективе и продукции передовых производственных технологий. Апробация нового подхода и тестирование создаваемых сервисов выполняются на изделиях из ПКМ для железнодорожной инфраструктуры, автодорожного строительства и интермодального транспортного оборудования.

Заказчиками услуг платформы являются разработчики и производители новой продукции, заинтересованные в создании и применении инструментов опережающего нормативно-технического регулирования рынков новых материалов и изделий, в замене натурных сертификационных испытаний виртуальными, с применением цифровых моделей изделий и материалов.

Проект получит финансирование Фонда поддержки проектов НТИ, для его реализации также будут привлечены собственные средства исполнителей проекта.

«Operkit Platform» (исполнитель – ООО «ИЦ ИАС»)

Целью проекта является разработка единой информационно-аналитической онлайн-платформы по обеспечению процессов послепродажного обслуживания высокотехнологичных изделий и создание централизованного сервиса, объединяющего в едином информационном пространстве всех участников жизненного цикла продукта: производителей, разработчиков, эксплуатирующих организаций и дилеров.

Результаты проекта позволят внести вклад в формирование комплекса ключевых компетенций, обеспечивающих интеграцию передовых производственных технологий управления жизненным циклом высокотехнологичных изделий в различных отраслях промышленности, и повысить качество послепродажного обслуживания, увеличить объем конкурентоспособной кастомизированной/ персонализированной продукции на внутреннем и зарубежном рынках за счет использования технологий в интегрированной информационной среде.

Площадкой для внедрения созданной цифровой платформы в промышленную эксплуатацию станет холдинг «Вертолеты России».

«Академия наставников» (исполнитель – Фонд «Сколково»)

Проект направлен на создание системы массовой подготовки, аттестации и трудоустройства наставников для детских и молодежных проектов и команд в технологической сфере, стимулирование в России технического творчества и технологического предпринимательства.

В рамках «Академии наставников» будет создана система образовательных программ, конкурсов и массовых открытых онлайн-курсов в сфере наставничества, а также запущена онлайн-платформа, включающая различные сервисы для наставников, в том числе по аттестации и трудоустройству. Проект предполагает активное взаимодействие ключевых игроков в области работы с человеческим капиталом и технологического развития: участников «дорожных карт» НТИ, представителей ИЦ «Сколково», ОЦ «Сириус», Кванториумов и ЦМИТов, АНО «Ассоциация участников кружкового движения», World Skills Russia и др. К 2020 году авторы проекта рассчитывают подготовить не менее 6000 наставников. Проект получит финансирование Фонда поддержки проектов НТИ.

«Практики будущего» (исполнитель – АНО «Ассоциация участников кружкового движения»)

Программа направлена на создание проектных школ, которые должны стать пространством для вовлечения детей и взрослых из регионов России и зарубежья в разработку проектов по наиболее актуальным направлениям НТИ. Цель проекта — преодолеть разрыв между потребностями в молодежных командах, разрабатывающих проекты на фронтире технологического развития, и отсутствием в сложившейся системе образования механизмов по формированию таких команд.

Проектные школы будут проводиться за счет кооперации институтов развития, вузов, технологических компаний, организаций дополнительного образования и региональных площадок. Всего запланировано четыре формата проектных школ: региональные, профильные, всероссийские и международные. В пояснительной записке к проекту отмечается, что по итогам его реализации педагоги системы дополнительного и общего образования, заинтересованные студенты и преподаватели вузов смогут освоить инновационные технологии работы с молодежными проектами. В регионах появятся устойчивые сообщества энтузиастов, включающих в себя наиболее активную и талантливую молодежь, наставников и экспертов из компаний. Проект получит финансирование Фонда поддержки проектов НТИ.