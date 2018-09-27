Викиум интегрировал в онлайн-платформу с когнитивными тренажерами технологию прямого нейронного интерфейса

Благодаря технологии нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) пользователи Викиум могут в режиме реального времени отслеживать свои эффективные состояния: погружение в медитацию, удержание внимания, повышенную концентрацию, расслабление, говорится в сообщении компании. НКИ подключается через приложение к платформе Викиум и регистрирует данные на основе ритмов головного мозга (α, β, γ). Контроль и анализ этих показателей позволяет управлять функциональными состояниями головного мозга — повышать концентрацию, стимулировать внимание, выборочно запоминать и воспроизводить информацию, вовремя отслеживать утомляемость и входить в состояние расслабления и медитации.

Динамика частоты тех или иных ритмов отражает активность нейронов, интенсивность и проявление когнитивных процессов. Так, α-ритм (альфа-ритм, 8-13 Гц) сопровождает спокойное состояние бодрствования. Стимулирует процессы восстановления и энергетической циркуляции. β-ритм (бета-ритм, 14-40 Гц): регистрируется при когнитивной активности и повышенной фокусировке внимания в бодрствующем состоянии, когда человек наблюдает за происходящими событиями или сосредоточен на решении каких-либо текущих проблем. В свою очередь γ-ритм (гамма-ритм, >30 Гц): наблюдается при активном мыслительном процессе. При высокой частоте этого ритма отмечается высокая скорость воспроизведения информации.

Ориентация на показатели ритмов головного мозга и сопутствующие им когнитивные проявления формируют навыки саморегуляции и самоконтроля, которые необходимы при выполнении любой деятельности, говорится в сообщении Викиум. Контролируя, корректируя и запоминая свои эффективные состояния с помощью биологической обратной связи, пользователь учится воспроизводить их для улучшения когнитивных тренировок и повышения продуктивности в повседневной жизни. Это позволяет в любой момент активизировать свое внимание, отследить утомляемость психики и вовремя переключиться на другую деятельность или сознательно расслабиться.

Первый этап интеграции технологии нейрокомпьютерного интерфейса дает возможность видеть свои показатели во время тренировок, это доступно только при подключении ПК к интернету. Следующим этапом будут реализованы возможности просмотра подробной статистики состояний и внедрение ее в общий отчет результатов когнитивных тренировок на тренажерах Викиум; обратной связи во всех тренажерах — автоматических уведомлений от приложения при снижении концентрации пользователя или высокой усталости и тд; подключения статистики к специализированным онлайн-курсам для отслеживания состояния медитации и правильности выполнения упражнений.