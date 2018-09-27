Zebra Technologies представила новое поколение сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса

Zebra Technologies Corporation сегодня представила новое поколение карманных сенсорных мобильных компьютеров корпоративного класса, которые призваны помочь контактному персоналу розничных, производственных, а также транспортных и логистических компаний в обслуживании клиентов. Эти новые модели являются дополнением портфелю мобильных устройств корпоративного класса на базе ОС Android, говорится в пресс-релизе компании.

Мобильные компьютеры в защищенном корпусе TC52/TC57 и TC72/TC77 на базе ОС Android обеспечивают сочетание конструктивных особенностей и усовершенствованного комплекса инструментов для повышения производительности, а также средств управления, приложений конечного пользователя и инструментальных средств разработки Mobility DNA (M-DNA). TC5x и TC7x являются логическим продолжением серий сенсорных компьютеров TC51/TC56, TC70x/TC75x и TC70/TC75 компании Zebra. В течение последних пяти лет в общей сложности было продано более 1,5 млн устройств этих серий, которые оснащены платформой вспомогательных средств и программным обеспечением, совместимым с ОС Android.

«Поскольку поддержка ОС Windows Mobile/CE уже довольно скоро будет прекращена, компании должны выбирать альтернативные платформы и мобильные компьютерные решения, способные обеспечивать максимальную производительность труда и окупаемость инвестиций, — отметил Дэвид Кребс из компании VDC Research. — Новые сенсорные компьютеры TC5x и TC7x от компании Zebra с системой M-DNA опираются на лучшие в отрасли технологии и обеспечивают клиентов надежными, долговечными и современными мобильными решениями для поддержки работы их контактного персонала».

Сенсорные компьютеры TC5x и TC7x предлагают четыре новых элемента комплекса M-DNA, предназначенные для увеличения производительности труда, повышения уровня безопасности и расширения возможностей сетевого взаимодействия. К этим элементам относятся: PowerPrecision Console, которая отправляет push-уведомления и позволяет работать с удобной панелью, отображающей состояние батарей всего парка устройств; WorryFree Wi-Fi — усовершенствованная технология Wi-Fi, повышающая производительность труда персонала благодаря возможностям сетевого взаимодействия и быстрому подключению к локальным сетям; GMS Restricted Mode — доработка приложения StageNow от компании Zebra, которое дает системным администраторам возможность персонализировать доступ устройств к Google Mobile Services (GMS) для повышения эффективности работы, а также уровня конфиденциальности и безопасности; LifeGuard для Android — дополнительное решение для клиентов Zebra OneCare, которое расширяет поддержку безопасности устройства за счет частых обновлений.

Кроме того, как говорится в сообщении, новые сенсорные компьютеры обладают технологическими новшествами, которые обеспечивают высокую производительность труда — например, ультра-мощный процессор для быстрой работы приложений, инновационную поддержку определения местоположения при помощи технологии VLC (Visible Light Communications), а также доработки систем WiFi/Bluetooth, обеспечивающие более высокие скорости и более широкие диапазоны без увеличения нагрузки на батареи. Все эти элементы помогают сотрудникам магазинов, водителям служб прямой доставки (СПД), обслуживающему персоналу и службам оперативного реагирования сохранять доступ к рабочим системам предприятий, оставаться на связи со своими коллегами и, как следствие, принимать наиболее эффективные решения в режиме реального времени.

Защищенная и устойчивая к падениям конструкция корпуса компьютеров серии TC7x дает возможность шире использовать устройства в управлении складами и автотранспортным парком — например, для размещения и перемещения товаров, подтверждения доставки, ведения журнала водителей и учета движения.

«Компания Zebra является мировым лидером в области мобильных компьютерных решений и предлагает устройства корпоративного класса на базе ОС Android, разработанные с учетом потребностей контактного персонала, рабочих мест и потоков для обеспечения максимальной эффективности работы, — сказала Арчана Кхетан, вице-президент Zebra Technologies по управлению продукцией в сфере корпоративных компьютерных решений. — Внедрение новых мобильных сенсорных компьютеров TC5x и TC7x поможет клиентам повысить производительность труда, усовершенствовать процесс сотрудничества внутри организации и обеспечить безопасность данных и соединений на базе проверенного устройства, которое успешно используется более чем миллионом потребителей».