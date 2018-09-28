«Информзащита» увеличила штат компании по итогам стажировок 2018 г.

«Информзащита», российский системный интегратор в области информационной безопасности, сотрудничает с ведущими техническими вузами Москвы и активно развивает стажерскую программу компании. По итогам зимней и летней стажировки 2018 г. штат компании пополнили 8 молодых специалистов, говорится в сообщении компании.

За этот год «Информзащита» дважды брала на практику студентов из таких столичных университетов, как МИЭТ (Московский институт электронной техники), МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики), МГЛУ им. Мориса Тореза (Московский государственный лингвистический университет), ВШЭ (Высшая школа экономики) и РУТ (Российский университет транспорта, ранее МИИТ), который является партнером компании.

На стажировку в «Информзащиту» поступают студенты вузов-партнеров, которые при обучении показали хороший результат. Программа курса состоит из двух этапов: первые две недели сотрудники дирекции консалтинга и аутсорсинга рассказывают студентам о компании, ее проектной деятельности, дают вводный курс по ИБ с практической точки зрения. Обучение будущих специалистов компании ведется под руководством Станислава Антошкина, аудитора отдела безопасности банковских систем. Далее, после получения теоретических знаний, отделы выбирают лучших стажеров и обучают их в течение трех месяцев по тем направлениям, которые им интересны. Если по окончанию стажировки поставленные задачи выполнены, компания оформляет практикантов на позиции младших специалистов. Многие из них продолжают обучение в университетах, поэтому совмещая работу с учебой, они остаются на частичной занятости. Те, кто попал в штат, затем работают в таких подразделениях компании, как центр промышленной безопасности, отдел анализа защищенности, корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, департамент консалтинга и аудита и в сервисном центре.

В свою очередь, сотрудники «Информзащиты» параллельно совмещают свою основную занятость в компании с работой в вузах-партнерах. Так, например, Станислав Антошкин преподает в МИЭТ, Виталий Малкин, начальник отдела анализа защищенности, — в Высшей школе экономики.

«Во ВШЭ я преподаю предмет по выбору "Практические аспекты информационной безопасности" и делаю это по двум причинам. Во-первых, мне это нравится, я люблю общаться с людьми, и от студентов часто можно получить альтернативные точки зрения на некоторые вопросы. Во-вторых, преподавание развивает мои технические и презентационные навыки. Ведь не секрет: если хочешь понять предмет хорошо, нужно начать его преподавать, — сказал Виталий Малкин, начальник отдела анализа защищенности. — Также меня беспокоит ситуация, сложившаяся сегодня на рынке ИБ. Многим компаниям в этой области не хватает квалифицированных кадров, да и в целом, информационная безопасность — это прикладная область знаний, которая пригодится и в обычной жизни. Мой курс в университете о том, как действуют хакеры в реальной жизни и как реагировать обычному человеку или представителю крупной компании на их атаки. Здесь я опираюсь на свой реальный опыт, на то, чем занимаюсь каждый день, поэтому подготовка к лекциям и семинарам много времени не отнимает. А результат от подобной практики налицо — всё больше студентов приходят к нам затем на стажировку и находят работу по душе».