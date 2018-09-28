Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud

Office Depot, Inc., поставщик продуктов и технологических решений для офиса, перешел на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud для аналитики в облачной среде. Новое решение будет ежедневно обрабатывать свыше 800 000 клиентских запросов. Миграция в облачную среду позволит Office Depot повысить производительность, ускорить получение аналитических оценок и сократить затраты, сообщается в пресс-релизе Teradata.

Задача компании Office Depot – использовать публичное облако в качестве экономичного и масштабируемого решения для управления сложными задачами обработки и анализа данных. Благодаря приложению Teradata Everywhere по развертыванию аналитической экосистемы в любом месте, Office Depot смогла выбрать наиболее оптимальный для себя вариант облачной среды, говорится в сообщении. В частности, компания смогла выбрать сроки начала и реализации миграции, а также период поддержки существующей локальной инфраструктуры. Простая интеграция Teradata IntelliCloud с уже существующей ИТ-инфраструктурой обеспечила бесшовный переход в облако и снизила риски.

«Мы выбрали облачную платформу для обработки и анализа данных для того, чтобы расширить возможности масштабирования, ускорить производительность и сократить затраты, – сказал Тодд Хейл, исполнительный вице-президент и директор по информационным технологиям Office Depot. – Изначально мы проявляли осторожность, но теперь, когда внедрение завершено, мы довольны результатом: мы повысили экономическую эффективность, значительно увеличили производительность по сравнению с нашей предыдущей локальной системой, а весь процесс прошел безболезненно для наших бизнес-аналитиков и специалистов по исследованию данных. Это серьезный успех для компании и крайне важный этап нашей стратегии преобразования».

Основные среды производства, тестирования и разработки Office Depot размещены в Teradata IntelliCloud. Office Depot пользуется и услугами специалистов Teradata Managed Services – консультантов в области использования инструментов оптимизации и обеспечения управляемости, повышения производительности экосистемы аналитики. Использование Teradata IntelliCloud вместе с Teradata Managed Services позволило Office Depot сосредоточить внутренние ресурсы на повышении эффективности бизнеса и получении качественных аналитических материалов, говорится в сообщении.