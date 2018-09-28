Новым заместителем генерального директора по маркетинговым и цифровым клиентским коммуникациям Schneider Electric в России и СНГ назначена Наталия Деянова, ранее занимавшая позицию вице-президента по удовлетворенности клиентов и качеству в России и СНГ, сообщается в пресс-релизе компании.

Наталия Деянова — экономист, в 2000 г. окончила факультет экономики Высшей школы экономики, стажировалась в Сорбонне. С 1997 г. на различных должностях занималась коммерческими операциями, выстраивала цепочки продаж.

С 2008 по 2013 гг. занимала должность коммерческого директора Schneider Electric в России и СНГ, с 2011 г. совмещая ее с позицией корпоративного и регионального директора по продажам. В 2013–2014 гг. была директором по коммерческим операциям, удовлетворенности клиентов и качеству. С апреля 2014 г. по настоящее время занимала должность вице-президента по удовлетворенности клиентов и качеству в России и СНГ.

«Одним из приоритетных направлений Schneider Electric является цифровая трансформация. Мы обозначили три ключевых аспекта развития — появление нового поколения специалистов, ориентированных на использование инновационных цифровых технологий, формирование цифровой цепочки поставок и изменение принципов управления операционной эффективностью предприятий. Мы нацелены на создание новых технологий, так как именно они позволяют нашим заказчикам и компании стать более конкурентоспособными. Большим достижением Schneider Electric мы считаем создание открытой и готовой к работе подключенной платформы EcoStruxure с поддержкой технологий интернета вещей», — сказала Наталия Деянова.

Наталия Деянова заняла должность заместителя генерального директора по маркетинговым и цифровым клиентским коммуникациям Schneider Electric в России и СНГ

Schneider Electric — эксперт в управлении энергией и автоматизации с представительствами в более чем 100 странах мира. В России компания располагает пятью производственными площадками, логистическими и НИОКР-центрами. Совокупный вклад Schneider Electric в российскую экономику за последние несколько лет составил более 1 млрд евро.