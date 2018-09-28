«Швабе» разработал прибор для телекоммуникационной отрасли

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех создал инновационное устройство, способное разделять по длинам волн и передавать от одного источника более ста сигналов. Разработка будет востребована в телекоммуникационных системах, в том числе в сфере теле- и радиовещания, персональной связи, компьютерных сетях и цифровой электронике, сообщается в пресс-релизе компании.

Инженеры и технологи предприятия Холдинга «Швабе» – Государственного института прикладной оптики (ГИПО) – разработали демультиплексор со спектральным разделением каналов. В комплектации прибора содержатся объектив и, в зависимости от применяемой технологии демультиплексирования (CWDM или DWDM), диспергирующий элемент или группа диспергирующих элементов.

Устройство необходимо для передачи теле- и радиосигналов. Может применяться в сфере телефонии, в различных цифровых и коммуникационных системах, включая приборы для обмена информацией в автомобилях, самолетах, поездах. Его серийное производство в ГИПО может начаться в предстоящей перспективе.

«Уникальность изобретения в том, что по своим характеристикам оно оставило далеко позади все подобные изделия, созданные как в России, так и за ее пределами. Демультиплексор, разработанный учеными нашего института, способен фильтровать по длинам волн и передавать в десять раз больше каналов, чем его аналоги. При этом такое количество не влияет на качество. Разделенные сигналы поступают потребителям в высоком разрешении. Уверен, новый прибор будет востребован на рынке телекоммуникационных услуг, в сфере цифровой техники и электроники», – отметил генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

Необычная конструкция устройства с применением объемной дифракционной решетки способствует более качественному разделению каналов. В итоге демультиплексор может передавать с практически минимальными равномерными потерями множество сигналов от одного источника (CWDM – 10 сигналов, DWDM – более 100 сигналов), в то время как у аналогичных приборов с ростом числа сигналов их потери существенно возрастают, говорится в сообщении.

Демультиплексор был представлен на VIII Национальной научно-технической конференции в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2018».