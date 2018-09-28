VMware и Microsoft анонсировали совместное решение для работы с филиалами

Компания VMware, Inc. анонсировала интеграцию VMware NSX SD-WAN by VeloCloud с Microsoft Azure Virtual WAN. Теперь заказчики, использующие ресурсы Azure, смогут обеспечить простое автоматизированное и высокопроизводительное подключение филиальных сетей. Новое решение расширяет возможности по подключению нагрузок, запущенных в Azure, с помощью VMware NSX SD-WAN и VMware NSX Data Center, и обеспечивает устойчивое безопасное соединение филиалов с Azure, говорится в сообщении PR-агентства компании.

Благодаря интеграции с NSX SD-WAN by VeloCloud компания Microsoft сможет предложить пользователям различные варианты развертывания, в том числе топологии, требующие внесения минимальных изменений в существующие сети. Предприятия смогут подключаться к сети Virtual WAN несколькими способами — используя существующую распределенную инфраструктуру шлюзов NSX SD-WAN, путем развертывания шлюзов Virtual NSX SD-WAN в Azure или подключаясь напрямую к Virtual WAN. Упрощение схемы построения сети и менее трудоемкая индивидуальная настройка ее конфигураций в отдельных филиалах — еще одно преимущество для заказчиков. NSX SD-WAN обеспечит автоматизированную работу с бизнес-политиками, более безопасное масштабирование приложений и контроль над ними, говорится в сообщении.

Новое решение позволит заказчикам перестроить свои сети, чтобы получить оптимизированный доступ к облаку посредством SD-WAN и архитектуры виртуальной облачной сети. Решение — это сочетание уникальных возможностей сети Azure Virtual WAN, охватывающей более 130 шлюзов или PoP (Point of Presence), и средств оптимизации, встроенной защиты и простоты развертывания NSX SD-WAN by VeloCloud. NSX SD-WAN обеспечит простые и экономически эффективные подключения филиалов на «последней миле» благодаря Virtual WAN, а подключение к и через Azure посредством общей сети.

«Преимущества облака — адаптивность, доступность и скорость. Облако позволяет предоставлять необходимые ресурсы в нужное время, чтобы добиваться максимально высоких бизнес-результатов. Будучи частью архитектуры виртуальной облачной сети, облачное решение VMware SD-WAN помогает подключать и защищать приложения, данные и пользователей в любой точке мира, — отметил Санджай Уппал (Sanjay Uppal), вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения VeloCloud компании VMware. — Используя это решение, компании смогут автоматизировать подключения к облачным средам Microsoft по мере добавления новых филиалов через NSX SD-WAN без необходимости настраивать сложную маршрутизацию вручную. Это фундаментально меняет экономику и операционную модель при создании глобальных высокодоступных распределенных сетей».

«Компании ищут сетевые решения “под ключ”, которые не доставят дополнительных хлопот при внедрении и дальнейшей работе. Другие важные характеристики — высокая доступность и автоматическое масштабирование для эффективного использования всех преимуществ миграции в облако, — сказал Юзеф Халиди (Yousef Khalidi), корпоративный вице-президент Microsoft Azure. — Сегодня Microsoft и VMware готовы предложить пользователям Microsoft безопасное и универсальное решение для работы с филиалами».