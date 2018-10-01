Компания МТС объявила о назначении на должность IR-директора Полины Угрюмовой

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о назначении Полины Угрюмовой на должность директора по связям с инвесторами, говорится в сообщении пресс-центра компании.

С 2008 г. Полина Угрюмова работала в должности sell-side аналитика Morgan Stanley по рынкам России, СНГ, Турции, Центральной и Восточной Европы и отвечала за сектор «Телеком, медиа и технологии». В 2007 г. Угрюмова получила международный профессиональный сертификат CFA Institute. В 2001 г. с отличием окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».

«Полина хорошо известна многим нашим инвесторам в качестве sell-side аналитика, имеет многолетний опыт работы в финансовом секторе и глубокое понимание телекоммуникационной отрасли. Накопленные компетенции дают ей уникальное понимание изменений, происходящих в инвестиционном сообществе, и вызовов, с которыми мы сталкиваемся при общении с ключевыми финансовыми стейкхолдерами, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Сегодня у компании новая digital-стратегия, определенная современным развитием цифровых технологий и потребительским поведением. Мы рассчитываем, что приход Полины Угрюмовой позволит и в дальнейшем поддерживать высокий уровень взаимодействия с инвестиционным сообществом, который МТС ведет с 2000 года c момента листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже».