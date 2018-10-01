Сервис «КиберЛенинка» запустил проект с материалами на иностранных языках

«КиберЛенинка» (КЛ) запустила агрегатор научных публикаций по всем областям знаний из ведущих международных журналов, находящихся в открытом доступе. Ресурс стартовал с 900 тыс. научных публикаций, распространяемых под открытыми лицензиями Creative Commons. Большая часть материалов размещена на английском языке (де-факто универсальный язык науки), также — на испанском и других наиболее используемых языках мира, говорится в пресс-релизе КиберЛенинки.

«Мы считаем, что информация превращается в знание лишь в том случае, когда нет никаких препятствий для ее восприятия людьми. К сожалению, на данный момент научная информация имеет очень ощутимые границы: географические, финансовые, организационные. Цель нашего проекта — обеспечить всеобъемлющий и робастный доступ к мировой науке, — сказал сооснователь и гендиректор «КиберЛенинки» Дмитрий Семячкин. — Технологии русскоязычной “КиберЛенинки” уже позволили ей стать пятой в мире библиотекой. В 2017 г. мы обеспечили доступ 22 млн человек к 100 млн научных публикаций. И мы рассчитываем, что наш опыт позволит существенно усилить видимость и охват открытых научных исследований во всем мире».

«КиберЛенинка» является первым этапом построения глобальной инфраструктуры для обмена открытыми данными всех участников научно-исследовательского процесса — «Ноосфера». Ее основными свойствами станут открытость, прозрачность и скорость обмена знаниями, что позволит укрепить институт репутации в науке и повысить качество исследований, говорится в сообщении.

«Удобный доступ к современным научным публикациям — это один из наиболее важных компонентов научной и образовательной работы, — отметил Нобелевский лауреат Константин Новоселов, научный консультант (адвизор) КЛ. — Усилия КЛ на этом поприще безусловно заслуживают всяческого поощрения, особенно учитывая, что мы находимся только в самом начале пути к удобному агрегатору всей (не только находящейся в открытом доступе) информации, который так необходим научному сообществу».

В запуск международной «КиберЛенинки» было вложено 10 млн руб., вместе с русскоязычной КЛ он является основой будущей единой платформы для производства знаний, которая, как планируется, через 5 лет обеспечит годовую выручку компании в 400 млн руб.

«КиберЛенинка» аккумулирует научные публикации, распространяемые в открытом доступе, большая часть под открытыми лицензиям Creative Commons. При этом принцип работы КЛ в России и за рубежом разный. В России КЛ занимается очисткой прав на научные журналы, заключая с каждым издательством лицензионный договор, после чего размещает под Creative Commons. За рубежом уже есть много научных журналов и отдельных публикаций под CC, поэтому на первом этапе нового проекта они собираются в одном месте и предоставляется набор сервисов для удобной работы с этой информацией: поиск, рекомендуемые работы на основе AI/ML, каталогизация по областям знаний.

Целевая аудитория КЛ — это учащиеся и исследователи по всему миру, а также интернет-пользователи, интересующиеся какой-либо темой (модель потребления как у «Википедии»). «КиберЛенинка» позволяет десяткам миллионов людей в два клика пользоваться современным знанием, говорится в сообщении. Издателям и исследователям «КиберЛенинка» дает многократное увеличение охвата своих статей, в том числе посредством коммерческих сервисов. При этом одним из основных преимуществ КЛ является прозрачность правового статуса размещаемого контента.