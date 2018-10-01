ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года

Российская компания Spirit, разработчик программных продуктов (в частности, VideoMost), объявляет о продлении договора ТрансТелеКом (ТТК), российским оператором связи, на использование сервера VideoMost для предоставления сервиса SaaS видеоконференций корпоративным пользователям ТТК.

Между Spirit и ТТК подписан новый договор на 3 года. ТТК планирует предоставлять облачную услугу видеоконференций крупным корпоративным пользователям, а не только клиентам из сегмента SMB, как до сих пор, говорится в сообщении пресс-службы компании Spirit.

Отечественный программный сервер VideoMost (продукт находится в государственном реестре ПО Министерства Цифрового Развития) успешно решает задачу импортозамещения и дополнения зарубежных аппаратных ВКС решений от Cisco, Polycom, Avaya, Huawei и др., а также Microsoft Skype. VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, включая H.323, H.239, SIP, BFCP, H.264, G.7xx, XMPP, WebRTC и другие, что позволяет использовать VideoMost совместно, в одной организации, в одной конференции, с ВКС продуктами иностранных производителей, уже закупленными российскими организациями ранее, включая Microsoft Skype.

Все пользователи сервиса ТТК на базе сервера VideoMost имеют возможность не только проводить сеансы видеоконференцсвязи, но также использовать инструменты для совместной работы, совместный просмотр документов, голосования, мессенджер и другие опции, с помощью которых коммуникация в рабочих группах становится более эффективной. Для подключения услуги не требуется установка специального оборудования и развертывание собственной инфраструктуры, говорится в сообщении. Организовать сеанс ВКС можно через браузер или приложение для iOS/Android смартфонов, выбрав и оплатив один из тарифных планов, предлагаемых на сайте ТТК.

«Сотрудничество с компанией Spirit и использование сервиса VideoMost способствует расширению линейки услуг ТрансТелеКома для бизнеса. Мы расцениваем успешный опыт взаимодействия с партнером как гарантию высокого качества сервисов, которые ТТК предлагает своим клиентам в области видеоконференцсвязи, систем для удаленной совместной работы и других коммуникативных инструментов», — сказал руководитель Департамента развития бизнеса ТТК на корпоративном и государственном рынке Александр Дубинин.

Кроме того, запланирован запуск PaaS-сервиса ТрансТелеКом. Клиенты PaaS-сервиса получат возможность владеть серверами, размещенными в ЦОД ТТК, на которых будет предустановлен программный сервер VideoMost. При этом отвечать за обслуживание серверов и за софт будет поставщик услуги, оператор ТТК, а заказчик может сэкономить не только на приобретении оборудования, но и на услугах ИТ-специалистов. Использование PaaS-сервиса это возможность для заказчика интегрировать ранее закупленное им ВКС-оборудование и телефонию вместе с облачным ВКС сервисом в единую коммуникационную систему. Доступ к PaaS ВКС может осуществляться, как из сети Интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента.