«Альфа-Банк» и Solar Staff запустили сервис legal&fintech для фрилансеров

«Альфа-Банк» и онлайн-платформа Solar Staff запустили бесплатный сервис для российских фрилансеров, занятых на глобальном рынке и заинтересованных в легальном правовом статусе, говорится в пресс-релизе «Альфа-Банка».

В рамках партнерства «Альфа-Банк» и Solar Staff предложили бесплатное, удобное и юридически корректное решение для получения гонораров от компаний-заказчиков из Европы, Америки и стран СНГ.

Предложение «Альфа-Банка» решает, как указано в сообщении, несколько задач: банк бесплатно помогает пользователям зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, берет на себя определенные функции по ведению бухгалтерии и избавляет фрилансеров-ИП от расходов, возникающих при взаимодействии с заказчиками, особенно иностранными компаниями.

«”Альфа-Банк” по модели зарплатного банка перечисляет денежные средства, поступающие в качестве гонораров на счета фрилансеров-ИП. Список получателей платежей и суммы гонораров формирует партнер Solar Staff», — сказал руководитель по развитию подсегментов «Альфа-Банка» Анатолий Медведев. — Такая модель позволяет фрилансерам-ИП избежать значительных комиссионных расходов, возникающих при трансграничных расчетах через международные межбанковские системы».

Со своей стороны Solar Staff автоматизирует документооборот и оформление сделок, а также проводит расчеты между компаниями и фрилансерами. К сентябрю 2018 г. сервисом пользуются почти 400 компаний-заказчиков (в том числе около полусотни компаний из США, Европы и Азии) и более 87 тысяч фрилансеров, в основном россиян.

Solar Staff также организует выплату гонораров фрилансерам, говорится в сообщении. При этом фрилансеры предпочитают получать свое вознаграждение на банковские карты и электронные кошельки. Использование же фрилансерами-ИП таких платежных систем — особенно во внешнеэкономический деятельности — ограничено требованиями российского налогового законодательства. Это влечет для российских фрилансеров-предпринимателей дополнительные расходы на оплату услуг международных межбанковских систем — в частности, SWIFT.

«Комиссии SWIFT и банков-корреспондентов в некоторых случаях сопоставимы с размером гонорара фрилансера, — отметил основатель сервиса Solar Staff Павел Шинкаренко. — Комиссия SWIFT за одну транзакцию — не менее 55 евро, при этом средний размер гонорара фрилансера составляет 217 евро. Платежное решение, предложенное «Альфа-Банком», упрощает для наших фрилансеров деятельность в качестве ИП. Данный сервис будет востребован, поскольку повышает конкурентоспособность российских фрилансеров-ИП на международном рынке, упрощает документооборот как для них, так и для их заказчиков, снижает расходы, связанные с расчетами, и повышает скорость заключения сделок».