OFD.ru представил данные по продажам новых моделей iPhone - XS Max и XS за первые три дня. Цифры

OFD.ru, оператор фискальных данных, занимающий 13% рынка онлайн-касс, представил анализ продаж iPhone XS Max и iPhone XS — за первые три дня (28-30 сентября 2018 г.) с момента старта продаж было продано 2163 новых модели iPhone на общую сумму 217,2 млн руб., говорится в пресс-релизе OFD.

Больше половины (61%) всех продаж пришлось на iPhone XS Max и 39% на iPhone XS. Средний чек на модель iPhone XS Max составил 104958,14 руб., на модель iPhone XS — 93118,53 руб. Наибольшее количество новых моделей iPhone в офлайн-магазинах приобретено в Москве (716 шт.), Московской области (242 шт.), Санкт-Петербурге (101 шт.), Свердловской области (95 шт.), Республике Татарстан (92 шт.), Краснодарском крае (87 шт.), Новосибирской (84 шт.), Ярославской (56 шт.), Самарской (54 шт.) и Иркутской областях (53 шт.). Максимальное количество телефонов, проданных в одни руки в одном чеке составило 40 и 23 шт.

При этом в первый день продаж к 17.00 было продано порядка 1540 новых моделей iPhone на общую сумму 159 млн руб, 62% из которых занял iPhone XS Max и 38% — iPhone XS. Активность покупателей началась с 3 часов ночи 28 сентября, когда через интернет-магазины было приобретено 214 новых iPhone, 60% из которых пришлось на модель XS Max. Затем всплеск продаж начался утром с 9.00 до 10.00, когда свои двери открыли офлайновые точки продаж, в это время было приобретено 77 аппаратов обоих моделей, далее каждый час продавалось от 120 до 140 штук телефонов. Рост продаж продолжился в послеобеденное время, когда, начиная с 15.00 за один час было продано 184 телефона, продажи часом позже составили 178 аппаратов. Средний чек на модель в iPhone XS Max составил 107 940 руб., на модель iPhone XS — 96 665 руб.