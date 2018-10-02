Почта Mail.Ru напомнит пользователям о своевременной оплате мобильного

В Почте Mail.Ru появилась возможность подписаться на уведомления о низком балансе счета мобильного телефона и пополнить его из письма, говорится в сообщении PR-департамента Mail.Ru Group.

Новый сервис позволяет выбрать «критическую» сумму, и когда баланс сотового телефона снизится до этой отметки, Почта Mail.Ru напомнит, что нужно перевести деньги. Благодаря интеграции с мобильными операторами пополнить счет можно из письма-уведомления, указав желаемую сумму и данные банковской карты. Если пользователь уже платил через сервисы Mail.Ru, система автоматически подставит сохранённые ранее данные.

«В рамках новой стратегии развития Почта Mail.Ru помогает пользователям решать повседневные вопросы. Причём не только уведомляет о том, что настало время для какой-то задачи, но и сразу предлагает решение. В Почте Mail.Ru уже можно подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД и оплатить их. Теперь мы добавили ещё и пополнение счёта мобильного телефона, чтобы наши пользователи всегда оставались на связи», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита «Почта и портал».

Сервис уведомлений работает для абонентов МегаФона и Билайн. В ближайшем будущем планируется реализовать такую возможность для клиентов МТС. Сервис оплаты доступен для четырех операторов: МегаФон, Билайн, МТС и Tele2.