GlowByte внедрила комплекс инструментов клиентской аналитики в рамках программы лояльности «Выручай-карта» для сети «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group) и GlowByte Consulting, компания, специализирующаяся на разработке и внедрении высокотехнологичных решений для корпоративных информационно-аналитических систем, объявили об успешном внедрении комплекса продвинутых инструментов клиентской аналитики и персонализированного маркетинга в рамках программы лояльности «Выручай-карта», говорится в пресс-релизе GlowByte Consulting.

В 2017 г. торговая сеть «Пятерочка» запустила федеральную программу лояльности «Выручай-карта». Покупатель может оформить карту в любом из более чем 12 000 магазинов сети или в мобильном приложении и получить доступ к персональным скидкам и бонусам. По состоянию на август 2018 г. участниками программы стали уже более 28 млн человек.

Аналитический комплекс, созданный GlowByte Consulting, помогает реализовать индивидуальный подход при формировании предложений для покупателей. Как результат, благодаря заложенным в систему возможностям прогнозирования и более точной сегментации, растет как доход торговой сети, так и ценность предложения для клиента, говорится в сообщении.

Директор департамента маркетинга торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина отметила: «На высококонкурентном российском рынке продуктового ритейла программа лояльности стала инструментом, позволяющим решить три основные задачи: получить глубокое знание собственного клиента (инсайты, особенности поведения и предпочтения), запустить персональное взаимодействие с посетителями наших магазинов и одновременно дистанцироваться от конкурентов за счет уникального value для покупателей».

Команды аналитиков и маркетологов «Пятерочки» и GlowByte с помощью внедренного аналитического комплекса на базе продуктов SAS Institute совместно разработали стратегию перехода от массовых предложений к управляемому точечному взаимодействию с клиентами («segment of one»), включая продвинутые RFMCD- и LifeStyle-сегментации клиентской базы и предсказательные аналитические модели, позволяющие значительно увеличить эффективность акций.

«Наша совместная работа позволила нам максимально приблизиться к процессу непрерывного воздействия на покупательское поведение на всех этапах жизненного цикла клиента сети, — сказал начальник отдела целевого маркетинга торговой сети “Пятерочка” Артем Штельмах. — Формируя гипотезы и концепты механик целевых активностей, мы передаем их специалистам GlowByte на валидацию, пилотирование и перевод в продуктивную среду, что позволяет нам поддерживать и развивать огромный портфель целевых активностей без риска упереться в недостаток производственного ресурса».

«Особенность этого проекта заключалась в том, что после внедрения технологического стека, наши команды продолжили тесную совместную работу в области маркетинговой аналитики для достижения бизнес-целей “Пятерочки” — именно это позволило добиться впечатляющих результатов», — сказал руководитель практики розничной торговли GlowByte Consulting Дмитрий Мазур.

«Это самая большая программа лояльности в продуктовом ритейле. От ее запуска выигрывают все стороны. Покупатели стали получать предложения, которые им реально интересны, которые их побуждают остаться в сети, попробовать что-то новое, чаще приходить в магазины. А сеть получает рост бизнес-показателей за счет лучшего понимания своих клиентов. Аналитика SAS помогает увидеть, какие промо механики люди предпочитают, какие мотивы покупок, интересы, с какой вероятностью они откликнутся на предложение. Применение этой информации в процессах управления и коммуникациях формирует совершенно новые принципы работы с покупателями», — отметил Дмитрий Ларин, руководитель направления Ритейл, SAS Россия/СНГ.

Команда «Пятерочки» и GlowByte анализирует более 1 000 поведенческих метрик участников программы лояльности и обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту, говорится в сообщении. На сегодняшний день около 400 регулярных целевых кампаний обеспечивают непрерывную коммуникацию с клиентами и формируют более 30 млн персональных предложений в месяц.