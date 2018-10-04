В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации

1-2 октября в Казани состоялся Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT World Russia Summit), организованный международной исследовательской компанией Redenex.

Мероприятие посетили около 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов, которые приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных цифровой трансформации, промышленному интернету вещей, умной энергетике, созданию инновационных городов и развитию IoT-стартапов, блокчейну и кибербезопасности.

Открыли саммит вице-премьер - министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. «Неслучайно саммит, посвященный интернету вещей, проводится уже второй год подряд у нас в Татарстане. У нас созданы благоприятные условия для перехода в эру цифровой экономики: жители республики уже давно и очень активно пользуются электронными сервисами, повышается уровень проникновения широкополосного доступа в сеть интернет, развиваются технологии кибербезопасности», - отметил Роман Шайхутдинов.

Вице-премьер зачитал участникам приветственное слово премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, пожелавшего всем плодотворной работы и выразившего уверенность, что в результате профессиональной и результативной дискуссии удастся установить новые деловые контакты и применить на практике новые идеи.

В Казани состоялся Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT World Russia Summit)

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана выразила уверенность в том, что Республика станет центром интернета вещей федерального уровня. «Мы думаем, что этот саммит будет расти и развиваться. Мы планируем проводить его ежегодно. Хотелось бы, чтобы такое мероприятие всероссийского масштаба проходило именно у нас».

В ходе мероприятия состоялись пленарные сессии и выступления экспертов, посвященные цифровой трансформации рынков и бизнеса, новым подходам к промышленности, умной городской среде и технологическому предпринимательству.

«На сегодня технологии промышленного интернета вещей сделали возможным превращение численных моделей в живой непрерывно действующий вид, или цифровой двойник. Что это означает? Это значит, что станция, которая вырабатывает электричество, не будет останавливаться на внеплановый ремонт, самолет будет во время и безопасно отправляться в рейс, автомобили будут становиться лучше, получая новые «прошивки», как наши мобильные телефоны, - рассказывает исполнительный директор «Фабрики цифровой трансформации» Андрей Крылов. - Эти технологии позволяют сделать изделия более надежными и более качественными».

Мероприятие посетили около 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов

По словам руководителя направления «Индустрия 4.0» компании СИБУР Валерия Черепанова, задача «индустрии 4.0» – научить системы работать автономно и самостоятельно принимать решения на основе анализа больших данных. «Для успешного запуска цифровых проектов необходимо сформировать кроссфункциональную команду, где каждый заинтересован в конечном результате, обеспечить поддержку изменений на высшем уровне, слышать бизнес и ориентироваться на его потребности при внедрении цифровых решений. Только полная вовлечённость всех заинтересованных сторон гарантирует продукт, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и полезный ему», - отметил представитель СИБУРа.

В ходе мероприятия состоялись пленарные сессии и выступления экспертов, посвященные цифровой трансформации рынков и бизнеса

Цифровой трансформации подвержены не только промышленные компании, но и целые города, отмечали эксперты. И если на начальном этапе термином «смарт-сити» назывались технологии для повышения информатизации городов, то сейчас это превратилось в целую концепцию развития с задействованием различных технологий интернета вещей для повышения качества жизни жителей.

Международным опытом по внедрению информационных технологий в городскую среду поделился основатель и генеральный директор Cities of People (Бельгия) Карл-Филип Коэнеграхтс. По его мнению, умный город – это, прежде всего, город для людей. Так, город Гент, главным специалистом по стратегии которого он долгое время работал, является отличным примером: он открытый и дружелюбный к людям любого возраста. Местные муниципальные власти стремятся реализовать диверсифицированную экономику, построенную на принципах экологической безопасности и всеобщего благосостояния.

По итогам IoT World Summit Russia в Иннополисе будет развернута первая в России открытая NB-IoT сеть

В отдельный поток была выделена «умная» энергетика. В частности, генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов рассказал о том, как внедренные в компании IIoT-решения позволяют снижать затраты на энергоресурсы.

Одним из первых итогов саммита стало решение АО «НИИ СТТ», АО «Иннополис Сити» и Особой экономической зоны «Иннополис» развернуть в Иннополисе первую в России открытую сеть NB-IoT.

По словам представителя АО «НИИ СТТ» Ильи Тихонова, основная цель развёртывания сети - подтолкнуть разработчиков решений для интернета вещей использовать новый стандарт NB-IoT и проводить свои испытания в реальных условиях. «Базовая станция будет располагаться на улице и будет работать на номинальную мощность для того, чтобы производители устройств могли проверить их на проходимость сигнала от начальной точки к базовой станции – так, как это было бы в реальных условиях. В ближайшее время будет подготовлено техническое описание с указанием частот, мощности и других характеристик, чтобы исключить нестыковки», - рассказал он. Также представитель АО «НИИ СТТ» отметил оперативность руководства Иннополиса – «все необходимые вопросы мы согласовали за один день».

Завершила саммит программа обучения Leading Digital Transformation, которую 3 октября на площадке казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парка» провел Джанвито Ланзолла, заведующий кафедрой менеджмента Cass Buisness School (Великобритания). Спикер поделился инструментами создания концепции цифрового преобразования, трансформации бизнес-модели и управления рисками.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, Агентства инвестиционного развития, Министерства экономики Республики Татарстан, инновационного города Иннополис и ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».

Специальным партнером саммита выступило ООО «Транснефтьэнерго». Партнерами компании Gradient Kilby, Neoflex, Quarta, Fortinet, Advantek Engineering, Aurora, Фабрика цифровой трансформации, Selectel, Moxa, АО «НИИ СТ», РТС, TEKO, Tibbo Systems, ITSumma, HeadPoint.

До встречи на следующем IoT World Summit Russia 1-2 октября 2019 года.

Подробнее о мероприятии на сайте:

http://iotworldsummit.ru

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