«Корус консалтинг» предложит российскому ритейлу технологии Symphony RetailAI

«Корус консалтинг» и Symphony RetailAI, один из ведущих производителей программных решений для глубокой аналитики клиентских данных, персонализированного маркетинга, управления мерчандайзингом и категориями, а также комплексного планирования цепочки поставок и операций в ритейле, заключили партнерское соглашение, в рамках которого «Корус консалтинг» предоставит своим клиентам услуги по внедрению и сопровождению решений вендора для категорийного планирования.

Symphony RetailAI является поставщиком платформ, решений и клиенто-ориентированной аналитики, основанной на искусственном интеллекте, для обеспечения проверенного роста показателей для ритейлеров и производителей CPG. Программные решения Symphony Retail AI позволяют ритейлерам оптимизировать процессы управления категорийным менеджментом, опираясь на информацию о покупательских предпочтениях и возможностях торгового пространства. Среди функций программных решений Symphony Retail AI приложения, которые помогают решать ключевые задачи категорийного управления: сформулировать стратегию категории и контролировать ее выполнение (SR Category Assessment); адаптировать ассортимент к потребительским предпочтениям, опираясь на данные ритейлера, данные о рынке, а также информацию о возможностях торгового пространства (SR Assortment Optimization); определять кластеры ассортиментов, основанные на данных о покупательских предпочтениях, рыночной конъюнктуре, логистических возможностях и других факторах формирования ассортимента (SR Intelligent Clustering); готовить планограммы, которые точно отражают ассортиментную политику и возможности полочного пространства (SR Shelf Planning); автоматизировать создание планограм под уникальные аспекты торгового пространства различных магазинов (SR Planogram Automation).

«Партнерство с "Корус консалтинг" – важный шаг для развития нашего бизнеса на российском рынке. Ритейлерам требуется сочетание продвинутых технологических платформ и глубокой деловой хватки для категорийного менеджмента, что является ключом к локализации ассортимента и обеспечения потребностей клиентов. Сочетая многолетний опыт категорийного планирования и разработки решений вкупе с экспертизой специалистов "Корус консалтинг" в области внедрения информационных систем для розничных предприятий, мы сможем предоставить наилучший сервис российскому рынку», — сказал Арно Готье (Arnaud Gauthier), президент и директор по работе с клиентами региона EMEA компании Symphony Retail AI.

«Наши клиенты, ведущие ритейлеры России, нуждаются в решениях, которые позволят им дифференцировать свои предложения на рынке и непрерывно удовлетворять потребности своих покупателей. За последние несколько лет управление категориями претерпело значительные изменения, и в настоящее время имеет решающее значение для обеспечения дифференцированного обслуживания клиентов при одновременной экономии средств организации. Наше сотрудничество с компанией Symphony RetailAI позволит удовлетворяют эту значительную потребность на рынке», — сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус консалтинг».