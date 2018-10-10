МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о назначении на должность директора департамента маркетинга и развития продуктов Наталию Бижанову.

«Наталия Бижанова, обладая богатым опытом работы в ИТ, телекоме и сфере продаж, является экспертом в области стратегического маркетинга, управления брендом и интегрированных коммуникаций с фокусом на digital. Мы уверены, что, будучи признанным профессионалом с ярким и неординарным подходом, она успешно справится с новыми задачами по укреплению стратегического позиционирования и роста доходов МГТС от традиционных и новых услуг», — сказал коммерческий директор МГТС Алексей Назаров.

Наталия Бижанова окончила НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Экономика» в 2000 г. Начинала карьеру в компании Nestle.

С 2007 г. перешла в телекоммуникационную отрасль и работала на различных руководящих должностях в Golden Telecom, «Билайне», «Ростелекоме». В мае 2017 г. возглавила стратегические коммуникации в «Альфа-банке».