«Нетрика» вступила в АПКИТ

«Нетрика» вступила в Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Членами АПКИТ уже являются лидеры мирового и российского ИТ-рынка, такие как Abbyy, Google Russia, Cisco Systems, Apple, Microsoft, «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и многие другие.

«В связи с подготовкой к национальному проекту “Цифровая экономика” растет спрос на отечественные решения, потребность в модернизации ИТ-инфраструктуры государства и использование технологий машинного анализа (Business Intelligence). Однако проблемы устаревшего оборудования и ПО, перегруженных дата-центров, несовременной инфраструктуры и огромных бумажных архивов в госсекторе сдерживают прогресс в этой сфере. Поэтому АПКИТ привлекает в свои ряды значимых игроков рынка, способных внести свой вклад в развитие отрасли. “Нетрика” — компания, имеющая для этого хороший потенциал и готовая к участию в формировании цифровой экономики», — отметил Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ.

АПКИТ – объединение ИТ-производителей и поставщиков современных технологий. Основные направления деятельности – помощь в развитии и создание благоприятных экономических условий для ИТ-бизнеса, формирование диалога членов Ассоциации и государства, противодействие монополизму. Создатели АПКИТ – лидеры ИТ-отрасли в России – обозначили суть работы Ассоциации: «Концентрация сил отдельных компаний в консолидированное публичное мнение отрасли; отстаивание ее интересов в диалоге с государством, способствование росту рынка. Это объединенная работа с государством и, в то же время, рабочий механизм взаимодействия внутри отрасли».

«“Нетрика” специализируется на разработке и поставке комплексных ИТ-решений для государственного сектора, поэтому для нас АПКИТ – возможность наладить диалог с другими игроками рынка для обмена компетенциями, создать коллаборации для развития ИТ и более активного внедрения их в жизнь. Участие в Ассоциации предоставляет нам возможность достичь синергии от сотрудничества с компаниями разного масштаба и разных компетенций», — сказал Алексей Ильин, управляющий партнер ГК «Нетрика».

Среди текущих задач АПКИТ – разработка для профильного министерства концепции развития рынка информационных технологий, снижение таможенных пошлин и легализация всего ИТ-импорта, воздействие на рынок пиратского программного обеспечения, влияние на поправки в отдельные законы и кодексы, развитие ИТ-образования – в том числе, формирование единых профессиональных стандартов в этой области.