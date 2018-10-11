Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций»

Dentons, международная юридическая фирма, объявила о решении создать в России уникальное структурное подразделение «Лаборатория юридических инноваций Dentons Russia» («Лаборатория»), ориентированное на развитие и внедрение инновационных технологий в юридической сфере.

Основная деятельность Лаборатории будет направлена на разработку и внедрение инновационных решений в области автоматизации юридической и управленческих функций, комплексное сотрудничество с перспективными российскими разработчиками Legal Tech решений, адаптацию зарубежных технологических решений для российского рынка, оказание консультационных услуг в сфере применения новых технологий, создание инновационных юридических услуг и продуктов.

«Мы придерживаемся системного подхода при решении любых задач, поэтому создание российского центра компетенций Dentons в области Legal Tech является закономерным результатом работы фирмы в данной сфере. Лаборатория соединит опыт юристов российских офисов Dentons в области сопровождения инновационных проектов, включающий выстраивание бизнес-процессов, автоматизацию управления нематериальными активами и финансовое моделирование юридических рисков, c лучшими техническими решениями в области автоматизации юридической работы, что создаст новое измерение для развития всей юридической практики в будущем», – сказал Виктор Наумов, руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, ИТ и телекоммуникаций, в рамках которой создана «Лаборатория».

Лабораторию юридических инноваций Dentons Russia возглавит советник Dentons Андрей Незнамов. Комментируя создание «Лаборатории», он отметил: «Наша команда два года ведет ряд проектов по автоматизации юридической функции. Благодаря высокому уровню технической подготовки и активному сотрудничеству с российскими разработчиками, мы уже тестируем и внедряем решения по автоматизации юридической работы в наших офисах. Масштабы Dentons, наличие практически всех отраслевых практик, высокая квалификация наших юристов и опыт взаимодействия с крупнейшими компаниями России и мира дают нам ряд серьезных преимуществ. Мы имеем уникальную возможность разрабатывать в Лаборатории лучшие решения в сфере Legal Tech с целью их дальнейшего применения в России и в мире».