«Галактика» и «Барс груп» будут совместно развивать цифровые технологии в регионах России

«Галактика» и «Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и развитие стека решений на базе собственных программных продуктов в интересах региональных и муниципальных заказчиков на территории Российской Федерации.

Корпорация «Галактика» с компетенциями в области автоматизации промышленности, построения систем контроля за обеспечением безопасности и эксплуатацией объектов коммунального хозяйства и социальной сферы объединит усилия с разносторонней экспертизой «Барс груп» в сфере региональной информатизации для преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной среды в рамках реализации проектов по программе «Цифровая экономика Российской Федерации», а также национальным ведомственным проектам, таким как «Умный город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровое строительство», «Цифровая промышленность» и другим.

В рамках соглашения «Галактика» и «Барс груп» формируют комплекс программных решений для максимально полного охвата потребностей региональных и муниципальных заказчиков при внедрении цифровых технологий в сферах государственного управления, оказания государственных услуг и других направлениях региональной и муниципальной цифровизации на основе преимущественного использования российского программного обеспечения. Единый стек структурирован по десяти основным функциональным направлениям и состоит из более, чем из 50 программных продуктов.

«Правительство РФ завершает разработку паспортов национальных проектов "Цифровая экономика", основные направления которых должны найти свое отражение при разработке паспортов региональных цифровых проектов. Корпорация "Галактика" объединяет усилия с ведущими российскими разработчиками ПО для формирования совместных продуктов, направленных на решение задач заказчиков. Совместно с «Барс груп» мы готовы предложить инструменты для реализации программы "Цифровая экономика" в регионах России», – сказал Сергей Прошлецов, первый вице-президент корпорации «Галактика».

«Вместе с корпорацией "Галактика" мы сможем предложить региональным заказчикам цифровые решения для промышленной, транспортной и туристической отраслей, мониторинга безопасной городской среды и экологии, управления ЖКХ, сфер здравоохранения, образования, финансов, строительства, контрольно-надзорной деятельности и других сфер», – сказала заместитель генерального директора по коммерции и развитию бизнеса «Барс груп» Галина Ахмерова.

Совместные решения для регионов России «Галактика» и «Барс груп» впервые представили в рамках деловой программы VI Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», который проходил 9-10 октября 2018 г. в Светлогорске. В ходе посещения форума официальной делегацией стек совместных сервисов представили руководителю Экспертного центра электронного государства Павлу Хилову, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву и губернатору Калининградской области Антону Алиханову. Мероприятие собрало представителей региональных органов власти, ответственных за цифровое развитие и внедрение информационных технологий, федеральных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и компаний-разработчиков программного обеспечения, которые обсудили актуальные вопросы региональной информатизации в государственном управлении.