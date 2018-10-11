Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний

11 октября, 2018, Москва — 23 октября в конгресс-парке «Рэдиссон Ройал Москва» состоится второй ежегодный форум по системам искусственного интеллекта — RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum). Мероприятие организовано системным интегратором «Инфосистемы Джет».

Лидеры технологического рынка России и Европы обсудят перспективы искусственного интеллекта, машинного обучения и других цифровых технологий. Спикеры поделятся уже проверенными кейсами, раскроют их экономическую эффективность и продемонстрируют полученные бизнес-результаты. Мероприятие посетит более 500 топ-менеджеров крупных компаний, среди них – российские и зарубежные эксперты-практики из ДИТ Москвы, IBM, Microsoft, Сбербанк, X5 Retail Group, GfK Russia, Accenture, ВымпелКом, Сколтех, Альфа-Банк, и др.

Конференция пройдет одновременно в нескольких зонах. «Пленарная секция» и «Дискуссии» соберут российских и международных визионеров, которые поделятся конкретными бизнес-кейсами с применением AI/ML и примерами синергии технологий в области IoT, Smart City, Data Lake.

В частности, в блоке «Взгляд в будущее: когда ИИ превзойдет человека?» речь зайдет о трендах рынка и стратегии развития искусственного интеллекта и машинного обучения. С презентациями выступят: Edwin Diender (Huawei), Peter Hedges (IBM Global Markets), Владимир Молодых (Инфосистемы Джет), Анджей Аршавский (НЛМК), Максим Белоусов (Банк Уралсиб ), Джордж Хелд (ВымпелКом) и Мария Григорьева (Accenture Russia).

Спикеры блока «Только кейсы: как увеличить прибыль с помощью AI и ML» поделятся реальным опытом и бизнес-результатами внедрения искусственного интеллекта и машинного обучения. Кейсы компаний из банковского сектора, ритейла, промышленности и других сфер бизнеса прозвучат в докладах Олега Седелева (Сбербанк), Антона Гаврилова (Газпромнефть-Ангара), Ярослава Шуваева (Ак Барс), Клаудиуса Калхера (Mostly AI), Александра Попова (TalkBank), Евгения Колесникова (Инфосистемы Джет) и Виктора Кантора (ex Яндекс Такси).

Блок «Синергия технологий: Smart City, IoT, Data Lake» будет содержать кейсы управления городами с помощью AI, применения искусственного интеллекта в задачах ИТ-инфраструктуры. А также различные варианты использования синергии технологий и получаемых бизнес-выгод. Доклады представят: Эльдар Тузмухаметов (ДИТ Москвы), Dr. Larissa Suzuki (University College London), Марина Безуглова (GfK), Антон Павленко (Инфосистемы Джет), Алексей Жуков (Cisco), Алексей Хахунов (Dbrain) и Роман Козлов (NetApp).

В зоне «Дискуссии» представители крупных телеком- и технологических компаний будут обсуждать окупаемость и извлечение прибыли из инвестиций в ML-проекты. Спикеры расскажут, как определить ROI проектов, собрать команду, выстроить процессы и обойти подводные камни. Также будут обсуждаться вопросы применения ML в управлении клиентским опытом и других задачах маркетинга.

Помимо этого, в дискуссионной части эксперты рассмотрят перспективы защиты бизнеса от киберугроз с помощью машинного обучения и уделят внимание настоящему и будущему промышленного интернета вещей, попробовав ответить на вопрос: какую ценность несет IoT для бизнеса и в каких отраслях экономики его перспективно применять?

Одним из ярких событий форума станет финальный тур хакатона RAIF: за победу в трех номинациях и денежный приз (более 1 млн рублей) сразятся 30 лучших команд разработчиков – финалистов отборочного онлайн-этапа. На глазах у гостей RAIF они будут дорабатывать созданные ML-модели, решая реальные задачи на базе обезличенных данных партнеров хакатона – НЛМК, «Утконос» и Росреестр.

«Машины, принимающие решения за нас, умные дома, беспилотные такси — всё это уже в настоящем, но часто между работающим прототипом и промышленным внедрением лежит пропасть. Цель RAIF — помочь прогрессивно настроенным компаниям выстроить путь из конкретных шагов к комплексным изменениям в бизнесе. Именно поэтому на форум мы привлекаем сильнейших экспертов отечественного и зарубежного рынка с конкретными кейсами и методологиями изменения», — рассказывает Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

Модераторами форума выступят: Ирина Ратина (Российская ассоциация экспертов рынка ритейла), Александр Баулин (Forbes), Алексей Сизов (Инфосистемы Джет), Алексей Сечкин (Инфосистемы Джет). Ведущая RAIF – Елена Хрупова.

С условиями участия в RAIF 2018 можно ознакомиться на официальном сайте события.