Портфельный проект Starta Ventures приобретен компанией ServiceNow

Белорусский стартап FriendlyData из второго набора российско-американского Starta Accelerator (2016 г.), куплен облачной платформой ServiceNow (США), компанией #1 в мировом рейтинге инноваций Forbes.

FriendlyData разрабатывает технологию работы с базами данных через естественно-языковые интерфейсы, позволяя использовать обычные вопросы для получения нужной информации. Клиенты проекта – крупные компании, среди которых создатели программного обеспечения для бизнес-анализа, поставщики CRM- и ERP-систем, решений в области электронной коммерции. ServiceNow - платформа для оптимизации бизнес-процессов, рыночная капитализация более $30 млрд.

Сооснователи проекта FriendlyData: Михаил Румянцев, Алекс Зайцев, Алексей Зенович. Компания основана в мае 2016 г., штаб-квартира находится в Сан-Франциско. В российско-американском акселераторе Starta проект получил $130 тысяч за 7% компании. После прохождения программы Starta в Нью-Йорке, в начале 2017 г., команда FriendlyData прошла отбор в акселератор 500 Startups, где привлекла инвестиции в объеме $150 тыс. в обмен на 6%.

«С этой улучшенной технологией мы хотим позволить любому бизнесу принимать решения на основе данных, мы улучшаем продуктивность и позволяем компаниям расти быстрее», – сказал Пэт Кейси, главный вице-президент по развитию и управлению в компании ServiceNow.

Команда группы Starta Ventures поставила на поток отбор перспективных hi-tech стартапов из России и Европы и вывод их на рынок США. Часть проектов была проинвестирована фондами Starta и вошла в инвестпортфель группы. В рамках экосистемы Starta Ventures стартапы могут получить советы представителей таких компаний как Microsoft, Amazon, Google и других лидеров IT и венчурной индустрии. В акселераторе основателям проектов помогают в поиске и переговорах с потенциальными инвесторами - международными фондами, бизнес-ангелами, крупными корпорациями. Наиболее ценная возможность - провалидировать свой продукт на американском рынке, одном из крупнейших в мире.

Осенью 2018 г. запущен отбор стартапов в первый батч LATAM Track для выхода на рынки Латинской Америки.

Большинство из портфельных стартапов Starta вышли на новые раунды инвестиций. В их числе: E-Contenta, Сindicator, Anryze, Navigine, GeoCV, SendPulse, Agrieye, Snovio, FriendlyData, Cardiomo, HoverSurf и другие. Starta Accelerator инвестирует $130 тыс. за 7% капитала, из них $20 тыс. компании получают в денежной форме. По итогам прохождения программы и с учетом выполнения стартапами KPI возможны дополнительные вливания в капитал.

Starta Accelerator запущен в 2015 г. и нацелен на помощь технологическим компаниям с восточноевропейскими корнями. Команда группы Starta Ventures помогает адаптировать модель ведения бизнеса и продукт к американскому рынку. Основатели стартапов могут получить советы и практические занятия по эффективному нетворкингу и культурной адаптации в США. Акселерационная программа длится 3,5 месяца, включает в себя тренинги, воркшопы и индивидуальные сессии с одними из лучших менторов и бизнес-коучей, партнерские бонусы, бесплатное офисное пространство в Манхеттене и помощь с релокацией.

Группа Starta Ventures объединяет два фонда, акселератор в Нью-Йорке Starta Accelerator, и коворкинг Sputnik Space. В сентябре 2018 г. фонд получил награду от Национальной ассоциации бизнес-ангелов России как лучший фонд инвестиций ранней стадии.