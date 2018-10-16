Huawei и фонд «Сколково» вместе создадут инновационный центр

Huawei подписала соглашение о партнерстве с фондом «Сколково», нацеленное на создание совместного партнерского центра на территории инновационного центра «Сколково». Документ подписали Люй Жуй, директор исследовательского центра компании Huawei в России, и Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково».

Соглашение ориентировано на совместную исследовательскую деятельность Huawei и «Сколково» в рамках партнерского центра. Приоритетным направлением центра станет разработка ИКТ-технологий.

Huawei будет регулярно принимать участие в научных и технологических конференциях и других публичных мероприятиях фонда, а также организовывать собственные конкурсы, практики, мастер-классы, лекции, консультации и практические семинары. Соглашение оговаривает и перспективу создания общей лаборатории Huawei и Сколковского института науки и технологий, в фокусе которой будут исследования в ИКТ-области.

«Непрерывные научные поиски, исследования и разработки — важнейшее направление деятельности Huawei. Это стратегический приоритет компании, в который мы инвестируем более 10% ежегодно, и запуск совместного партнерского центра с одним из ведущих научно-исследовательских кластеров России — значимый шаг для Huawei на пути этого развития. Соглашение, подписанное сегодня, позволит нам плодотворно работать над совместным формированием благоприятных условий для инновационного процесса и предоставит уникальную возможность поддерживать проекты и инициативы мирового уровня», — сказал Люй Жуй, директор исследовательского центра компании Huawei в России.

«Исследовательские центры партнеров вносят неоценимый вклад в развитие экосистемы инновационного центра "Сколково". Совместно с Huawei стартапы смогут принять участие в разработке продуктов, которыми будут пользоваться по всему миру. Особо хотел бы подчеркнуть активное взаимодействие Huawei в области прикладных исследований со Сколковским институтом науки и технологий. Такой комплексный подход к инновационному развитию закладывает надежный фундамент для лидирующих позиций на рынке», — сказал Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково».