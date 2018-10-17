«ЭР-Телеком Холдинг» инвестировал в платформу компании «Юникорн»

«Юникорн» и «Рубикон» заключили знаковую сделку для развития IoT в России. Владелец Пермской финансово-производственной группы и президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев приобрел 50% компании «Юникорн» – разработчика решений области Smart City.

Компанию «Юникорн» в 2015 году основал серийный предприниматель Алексей Южаков, сооснователь российской компании-производителя сервисных роботов Promobot, совместно со Светланой Перминовой, его партнером по компании «Интеллектмтрой», которая с 2004 года занимается работами по проектированию и монтажу инженерных систем зданий и сооружений, специализируясь на системах автоматизации, диспетчеризации и «Умном доме».

Имея за плечами пятнадцатилетний опыт в строительстве и обслуживании инженерных систем, они запустили новую цифровую платформу для создания «умных» квартир MySmartFlat. Это единый центр управления, обеспечивающий взаимодействие между всеми участниками экосистемы: жителями, застройщиком, УК и бизнесом. Решение не имеет аналогов на рынке, где представлено множество поставщиков, предлагающих отдельные сервисы для «умных» квартир – ip-домофонию, облачное видеонаблюдение, автоматизацию инженерных систем зданий, сервисы и платформы для управления многоквартирными домами и т.д.

MySmartFlat отличает принцип «единого окна». Приложение заменяет собой десятки других источников информации и одновременно является информационным фильтром - пользователь получает только адресованные строго ему сообщения, имеющие для него уникальную ценность.

Для застройщиков MySmartFlat – это готовое решение для строительства и формирования конкурентных преимуществ. Управляющие компании при помощи MySmartFlat могут вести хозяйственную деятельность и общаться с жильцами. Бизнесу платформа предоставляет доступ к целевым клиентам и эффективный инструмент для осуществления продаж. А крупные игроки получают возможность встраивать MySmartFlat в свои решения. Пользователь на выходе имеет единственное приложение, управляющее «умной» квартирой и всеми сервисами платформы.

Благодаря собственному аппаратному и программному обеспечению компания «Юникорн» вывела «умные» квартиры на массовый рынок. Использование облачных технологий позволило сделать решения доступными для собственников и девелоперов. Открытая платформа, благодаря интеграции инженерных систем различных производителей, предоставляет возможность под каждого заказчика сформировать разнообразные комбинации сервисов для конечных пользователей с минимальными затратами, а в некоторых случаях, даже сократить расходы на строительство. В части внутриквартирной автоматизации компания разработала собственную линейку IoT устройств для умного дома SAPFIR, ориентированную на инсталяцию на этапе строительства или во время ремонта, но при этом на уровне платформы сохраняется возможность использовать любые другие системы «Умный дом», при желании заказчика, имеющих техническую возможность для интеграции с облачным «центром управления».

«Крупнейший акционер компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев решил укрепить положение на рынке Интернета вещей и расширить направления развития в сегменте цифровых технологий для «Умного дома» и «Умного города», проинвестировав в компанию «Юникорн». Думаю, рынок «умных» квартир и домов в России ждет новый этап развития», – сказал Алексей Южаков.

В сентябре 2018 российский разработчик решений для «умных» квартир «Юникорн» получил статус резидента Сколково.