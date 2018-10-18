Ericsson представила финансовые результаты III кв. 2018 г.

Ericsson представила финансовые итоги третьего квартала 2018 года и результаты деятельности за три квартала 2018 года. Чистая прибыль компании в третьем квартале составила 2,7 млрд шведских крон ($310 млн) и 200 млн шведских крон ($22,3 млн) за три квартала 2018 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистые продажи в третьем квартале выросли на 9%, достигнув 53,8 млрд шведских крон. Продажи оборудования для сетей связи в третьем квартале увеличились на 5%, при этом основными драйверами роста выступали рынки США, Европы и Латинской Америки.

Благодаря позитивной динамике развития всех сегментов бизнеса компании, валовая маржа составила 36,5%, а операционная маржа достигла 6% и показателя в 7% за вычетом издержек, связанных с реструктуризацией бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупный доход вырос на 48% и составил 19,6 млрд шведских крон.

Росту способствовало как снижение издержек компании, так и наращивание объемов продаж оборудования семейства Ericsson Radio System (ERS) и увеличение продаж услуг по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей операторов (Managed Services). Благодаря росту продаж оборудования семейства ERS операционная маржа сегмента сетей связи за вычетом связанных с реструктуризацией издержек составила 16,1%.

«Мировой рынок оборудования для беспроводных сетей связи начал восстанавливаться после череды неудачных лет, и инвестиции в исследования и разработки обеспечили нашей компании преимущества на этом рынке. Тем не менее, нам предстоит еще многое сделать для того, чтобы добиться поставленных целей. Мы уверены в своей способности добиться операционной маржи в 12% после 2020 года», - отметил президент и CEO Бёрье Экхольм (Börje Ekholm).

Валовая маржа Ericsson в сегменте сетей выросла до 41,5% (34,8%), а органический рост составил 5%. По расчетам компании, зафиксированное постоянное увеличение продаж позволит сгладить эффект сезонного спада, который традиционно наблюдается в четвертом квартале в сегменте сетей.

В сегменте цифровых услуг валовая маржа компании увеличилась до 36,9% (32%) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В сегменте услуг по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей операторов валовая маржа достигла 12,9% (против отрицательной динамики в 4%). Это произошло благодаря росту эффективности работы и пересмотру условий соглашений с операторами. На данный момент окончательно определены условия 40 из 42 контрактов с операторами, что позволит добиться увеличения прибыли по итогам года на 900 млн шведских крон. Компания наращивает инвестиции в исследования и разработки, чтобы предлагать операторам новые услуги с использованием технологий автоматизации и искусственного интеллекта.

Другие направления также показывают положительную динамику – продажи в сегменте нового бизнеса увеличились на 22%. Одним из стратегических направлений Ericsson считает интернет вещей (IoT) и планирует и дальше развивать свою платформу для подключения устройств.