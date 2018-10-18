Group-IB и «Альфастрахование» выпускают полис страхования киберрисков «АльфаCyber»

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и «Альфастрахование», одна из крупнейших российских страховых компаний, объявили о начале сотрудничества и запуске нового продукта «АльфаCyber», позволяющего минимизировать последствия кибератак, а также обеспечить клиентам оперативную структурированную защиту от финансовых потерь и репутационного ущерба.

Соответствующее соглашение о партнерстве подписали Владимир Скворцов, генеральный директор «Альфастрахования», и Илья Сачков, CEO и основатель компании Group-IB. Согласно заявлению партнеров, сотрудничество Group-IB и «Альфастрахования» будет состоять в совместном продвижении продуктов киберстрахования, предстраховой оценке рисков, реагировании и расследовании киберинцидентов, сопровождении судебных процессов.

Кибератаки, достигшие беспрецедентных масштабов, названы Экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) в числе главных глобальных рисков, наряду с экологическими и геополитическими проблемами. Общие потери от киберпреступности в минувшем году, по данным ВЭФ, составили $1 трлн, а к 2020 г. вырастут в 2-3 раза.

Русскоговорящая преступность создает около 80% особо сложных технологических схем в мире, а все новые вирусы, шаблоны и сценарии целенаправленных атак тестируются на российских банках, компаниях и предприятиях. По оценкам Group-IB, ущерб только лишь от кибератак на российскую финансовую сферу за три последних года (II полугодие 2016—I полугодие 2018 гг.) составил более $166 млн.

Чаще всего под ударом оказываются банки и финансовые организации, но потенциальный рынок киберстрахования намного шире: любая компания, которая занимается хранением данных, обработкой и их передачей, оказывается в зоне риска. Транспортные и промышленные компании, заводы и предприятия ТЭК, аэропорты, метрополитен и другие стратегические объекты с каждым годом привлекают все большее внимание киберпреступников и прогосударственных хакеров — атаки на ИТ-инфраструктуру промышленных предприятий растут с каждым годом на 20%.

Понимая всю важность страховой защиты от киберрисков, «Альфастрахование» в тесном взаимодействии с Group-IB выпускает на российский рынок новый продукт «АльфаCyber». Новый страховой полис «АльфаCyber» и 15-летний опыт Group-IB в предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений позволят справиться с последствиями кризиса, если атака киберпреступников на компанию будет успешной.

«В отличие от традиционных рисков для бизнеса — техногенных катастроф, судебного преследования, выступлений профсоюзов, — киберинциденты могут настигнуть компании в любой точке мира и парализовать ее работу, — отметил Илья Сачков, CEO и основатель Group-IB. — Вопрос только в том, умеет ли компания работать с последствиями киберинцидентов и как много готова потерять. Важно, что киберстраховка помогает защитить данные клиента еще и «до» атаки. Программы страхования предусматривают аудит — эксперты указывают клиентам на наиболее существенные риски и дают рекомендации, как можно минимизировать последствия атаки».

«Мы рады сотрудничеству с Group-IB – одной из ведущих экспертных компаний в области кибербезопасности, – сказал говорит Владимир Скворцов, генеральный директор "Альфастрахования". — Новый полис, защищающий от киберрисков, и передовые технологии Group-IB позволят минимизировать финансовые и информационные риски практически любого бизнеса. Базовый полис защищает от утраты и искажения данных (включая последствия атак вирусов-шифровальщиков), сбоя программного обеспечения, разглашения персональных данных и включает расследование и диагностику кибератак. Кроме того, можно добавить покрытие рисков недоступности ИТ-систем и ошибок персонала, как умышленных, так и непреднамеренных, которые привели к таким последствиям, а также повреждение и уничтожение компьютерного и производственного оборудования, вред жизни и здоровью, ответственность перед третьими лицами».